14 декабря
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Образование

Алтайский государственный институт культуры приглашает абитуриентов на День открытых дверей «Новогодняя сказка»

17 декабря 2023 года в Алтайском государственном институте культуры пройдет День открытых дверей для абитуриентов.

Корпус АГИК.
Корпус АГИК.
Фото предоставлено Алтайским государственным институтом культуры.

Абитуриентов и их родителей встретят сказочные герои и поделятся с гостями атмосферой волшебства, предновогодней радости! Об условиях приема и направлениях обучения, особенностях приёма в Новом году, перспективах трудоустройства расскажут студенты АГИК. Только один раз в году гости смогут узнать из первых уст об условиях проживания в общежитии, стипендиальных выплатах и студенческой жизни. А будущие дизайнеры и художники получат уникальную информацию о выставке-конкурсе творческих работ «Новогодние узоры».

- Ведущие специалисты института культуры помогут абитуриентам в выборе направления, ознакомятся с личными достижениями, порекомендуют шаги, которые помогут сориентироваться в большом информационном потоке и успешно поступить в государственный ВУЗ, – отмечает ответственный секретарь приемной комиссии Ольга Одинцова.

Ждем вас 17 декабря 2023г. в 12:00 по адресу пр. Ленина, 66

Телефон горячей линии:

8 (3852) 43-17-77; 54-73-59, 54-73-52

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