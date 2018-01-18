Алтайский госуниверситет поднял зарплаты своим сотрудникам до уровня МРОТ

Зарплаты до уровня МРОТ подняли около 600 сотрудникам. В год университет будет тратить на доплаты до установленного уровня порядка 11 млн рублей. На окладную часть профессорско-преподавательского состава заложено более 20 млн рубелй в год. Кроме того, в университете в дальнейшем планируют проиндексировать зарплаты.

В 2017 году средняя зарплата преподавателя составила 43 тысячи рублей. В университете отмечают, что это одна из самых высоких зарплат среди алтайских вузов.