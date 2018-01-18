Алтайский госуниверситет поднял зарплаты своим сотрудникам до уровня МРОТ

С 1 января 2018 года АлтГУ увеличил зарплаты учебно-вспомогательных работников, обслуживающего персонала и преподавателей без ученой степени до уровня МРОТ — 9489 рублей. Профессорско-преподавательскому составу оклад увеличили на 4 %, сообщает пресс-служба университета.
Зарплаты до уровня МРОТ подняли около 600 сотрудникам. В год университет будет тратить на доплаты до установленного уровня порядка 11 млн рублей. На окладную часть профессорско-преподавательского состава заложено более 20 млн рубелй в год. Кроме того, в университете в дальнейшем планируют проиндексировать зарплаты.
В 2017 году средняя зарплата преподавателя составила 43 тысячи рублей. В университете отмечают, что это одна из самых высоких зарплат среди алтайских вузов.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.