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Образование
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Алтайский институт культуры приглашает абитуриентов на День открытых дверей

21 апреля 2024 года Алтайский государственный институт приглашает абитуриентов, которые готовы связать свою жизнь с творчеством и искусством, принять участие в Дне открытых дверей.

Здание Алтайского государственного института культуры.
Здание Алтайского государственного института культуры.
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

Ведущее учебное заведение России в сфере культуры и искусства представит информацию о направлениях подготовки, на которые можно будет поступить в 2024 учебном году.

Ответственный секретарь приемной комиссии расскажет о самых волнующих абитуриентов темах – правилах поступления и вступительных испытаниях в ВУЗ, о приеме на целевой основе, бюджетных местах, подготовительных курсах. Каждый абитуриент в формате свободного микрофона сможет задать волнующие вопросы, уточнить информацию, а возможность, погрузиться в образовательную атмосферу творческого вуза, в котором будут проходить незабываемые студенческие годы, станут приятным бонусом.

Приглашение.
Приглашение.
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

Студенты АГИК представят эпизод спектакля «Хорошие люди. Портреты» по повести А. Коваленковой. А ведущие преподаватели и наставники направлений подготовки сориентируют ребят в выборе материала, техники и принципов сдачи творческих испытаний. Также на встрече будет представлена информация о проживании в общежитии, стипендиях и социальных выплатах, отсрочке от армии на период обучения.

Совсем скоро приемная комиссия АГИК откроет свои двери для абитуриентов. Подать заявление о приеме можно будет с 20 июня. Подготовительные курсы для поступающих начнутся с 1 июля, а вступительные испытания пройдут 14 – 25 июля одновременно для очной и заочной форм обучения. Абитуриентам необходимо быть внимательным и не пропустить основные даты приемной кампании. Желаю всем успешно сдать экзамены и стать студентами АГИК!, – отметила ответственный секретарь приёмной комиссии Ольга Одинцова.

Телефон горячей линии:

8 (3852) 43-17-77; 54-73-59, 54-73-52

Ждем вас

21 апреля 2024 года в 12:00

по адресу пр. Ленина, 66

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