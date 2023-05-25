АлтГУ приглашает выпускников на грандиозное празднование юбилея вуза в «Титов Арену»: подробная инструкция, что и где будет

26 мая — главный и заключительный день праздничной недели, посвященной 50-летию Алтайского государственного университета. В «Титов Арене» (бывший Дворец спорта, Социалистический, 93) состоится сразу два больших мероприятие для выпускников, вход на них свободный.

С 13.00 всех, кто окончил АлтГУ, ждут в «Титов Арене» на «Встречу поколений выпускников АлтГУ». В фойе будет работать фотозона, где выпускники разных лет смогут сделать бесплатные фотографии на память. Здесь же можно приобрести брендированную сувенирную продукцию: например, лимитированные значки с новой символикой АлтГУ, кружки, кепки, футболки и многое другое.

В 14.00 в «Титов Арене» начнется сама торжественная встреча поколений и праздничный концерт. Мероприятие продлится около двух часов.

После будет объявлен технический перерыв для подготовки к следующему мероприятию — молодежной праздничной программе «Планета Университет». В этот перерыв выпускники могут провести время в фойе «Титов Арены» или прогуляться до корпусов родного университета, посмотреть выставку «АлтГУ — 50 лет: история, миссия, ценности», которая расположена у фонтана на площади перед театром Драмы им. Шукшина.

В 18.00 в «Титов Арене» начнется сбор гостей на праздничную программу «Планета Университет». Чтобы не потеряться в большой толпе и точно найти своих однокурсников, администрация АлтГУ предлагает занять места в зале согласно секторам.

Схема рассадки гостей в «Титов Арена» на праздновании 50-летия Алтайского государственного университета. Источник: пресс-служба АлтГУ.

Каждый сектор соответствует одному из девяти институтов АлтГУ. Если вы окончили вуз в те годы, когда существовали факультеты, вам нужно будет найти институт, соответствующий вашему направлению. Например, филологический факультет — это институт гуманитарных наук, биологический — институт биологии и биотехнологии, химический — институт химии и химико-фармацевтических технологий и т. д. Сориентироваться и найти свой сектор помогут волонтеры.

В 18.40 в «Титов Арене» пройдет парад институтов.

«Планета Университет» начнется в 19.00. В программе — вручение сотрудникам университета медалей, почетных грамот и благодарственных писем, а также награждение лучших студентов по итогам юбилейного 2023 года. И, конечно, гостей ждет зажигательная музыкальная программа и выступления творческих коллективов.

Ждем всех студентов, действующих и бывших сотрудников, а также выпускников Алтайского государственного университета.