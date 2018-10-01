Барнаульцам рассказали, как поехать жить и учиться в Канаду

Заместитель генерального директора образовательного агентства Students International Игорь Мишуров говорит, что стоимость обучения в Канаде не самая низкая в мире, но все же это дешевле, чем в Англии, Австралии и США. Многие выбирают эту страну за качественное образование, комфортное проживание и возможность быстрого трудоустройства.
Не упустить время
Трудность, с которой придется столкнуться — высокая вероятность отказа в получении визы. По словам Игоря Мишурова, визовый опросник 15 лет назад составлял «два листочка», сейчас это целый талмуд.
Въезд в страну действительно усложнен, но зато за те же годы дальнейший миграционный процесс для студентов-иностранцев существенно упростился: есть возможность быстрого получения права на работу и вида на жительство.
Вторая сложность — места в вузах ограничены, потому что спрос на обучение велик.
Игорь Мишуров,
заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:
На Канаду сейчас ориентируется Мексика, Бразилия и арабские страны, а также полмиллиарда индусов и миллиард китайцев. Плюс вьетнамцы. Поэтому если вы хотите начать учиться в Канаде в следующем сентябре, то определяться с вузом и документами нужно уже сейчас.
Не обязательно даже ждать получения аттестата о среднем образовании: будут смотреть на текущие оценки в аттестате за последние несколько лет.
Колледж или университет
Представитель Hamber College Кирилл Муратханов, говорит, что колледжи в Канаде — это специфические учебные заведения, которые сочетает в себе и среднее, и высшее образование и, также как университеты, предлагают бакалаврскую программу. Сюда могут поступать те, кто уже закончил университет.
Здесь больше нацелены на подготовку специалистов, поэтому большое внимание уделяют практическим занятиям — более 70% программ включают практику с представителями компаний, в которых в дальнейшем будут работать выпускники.
Но в колледжах не готовят научные кадры, так что если хотите стать ядерным физиком или математическим аналитиком и получить «нобелевку», выбирайте университет.
В колледже четко прописаны все программы. Придя на первый курс, вы будете знать, что и когда вы будете проходить в течение всего обучения, возможности выбирать не будет. В университете же можно взять обязательный курс и по выбору, система обучения там более гибкая.
Что такое Hamber College
Колледж находится в Торонто. Это самый крупный город Канады — сердце страны, в котором есть представительства крупнейших мировых корпораций и множество местных компаний, так что найти работу во время или по окончании учебы не составит труда.
В колледже два кампуса, около 30 тыс. студентов, восемь факультетов и больше 180 самых разных программ от архитектуры до спортивного менеджмента, от программирования до дизайна.
На кампусе есть центр карьеры, который поможет составить резюме и найти вакансии, подготовиться к собеседованию.
Что такое Thompson Rivers University
Университет находится в небольшом городке Камлупсе со 100 тысячным населением, это в 300 километрах от Ванкувера. Каждый 10-й житель города — студент. Все, что нужно для жизни и учебы расположено на расстоянии пешей прогулки.
Это идеальное место для любителей тишины, которые не хотят терять время на трафик в мегаполисе. Жизнь здесь стоит минимум на 20% дешевле, чем в больших городах. Это касается и товаров, и аренды квартир.
Здесь есть полноценный горнолыжный курорт и масса outdoor-активностей: сплавов и турпоходов. Игорь Мишуров говорит, что это один из лучших университетов, адаптированных для россиян.
Где жить
В Канаде есть три варианта проживания — в кампусах, в семьях местных жителей и арендованных квартирах. Последний вариант подходит более самостоятельным и не зависимым людям. В кампусах есть комнаты на любой вкус — одноместные, двухместные, отдельными секциями на 2−4 человека. Сюда включено и питание.
Канадские семьи с удовольствием принимают студентов. Как правило, это люди, у которых дети уже выросли и есть пара-тройка свободных комнат. Этот вариант идеален для тех, кто едет в Канаду сразу после школы. Так можно быстрее адаптироваться в языковой и культурной среде. В каждом учебном заведении есть база данных таких семей, их тщательно отбирают.
Все эти варианты стоят примерно одинаково.
Сколько стоит обучение
Англоязычные страны не учат бесплатно в колледжах и университетах ни своих граждан, ни, тем более, иностранцев. У них бесплатно только среднее общедоступное образование в школах. Для иностранных студентов цена выше, оплата производится по семестрам.
Средняя стоимость самих учебных программ — 15−17 тыс. канадских долларов в год. Плюс около 10 тыс. нужно потратить на проживание, питание, учебные материалы и прочее. Таким образом, 25−30 тыс. долларов в год — та сумма, которую нужно «заложить» на обучение хотя бы на первые два года. Дальше есть возможность хорошо сэкономить.
Как сэкономить
Во время обучения у студентов есть возможность работать 20 часов в неделю, во время каникул — с мая по сентябрь — 40 часов в неделю. Это позволяет и приобрести опыт, и сократить затраты на дальнейшее обучение.
По окончании двух лет обучения можно получить рабочую визу на три года. Она без ограничений: можно работать, где хочешь и кем хочешь.
Игорь Мишуров,
заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:
Это наш российский стереотип, что надо отучить ребенка четыре года, потом диплом в рамку повесить. В Канаде все не так. Например, вы хотите стать специалистом по гостиничному и туристическому бизнесу. Вы учитесь два года, получаете разрешение на работу, работаете год-полтора и уже получаете вид на жительство. Возвращаетесь доучиваться и платите уже как граждане Канады, то есть в три раза меньше. Тут может и обучение дальнейшее не понадобиться, если у вас карьера пойдет в гору.
Кроме того, в учебных заведениях есть стипендии в зависимости от успеваемости, участия в событиях университета и прочих факторов можно получить от 1000 до 10 000 долларов. Их не выдают «в конверте», но на эту сумму снижают стоимость обучения.
Есть также вариант поступить в канадский вуз после второго-третьего курса российского университета. Некоторые курсы могут зачесть при поступлении, если тематика совпадает, например, бухучет, IT, финансы. Это не так просто, но даже один зачтенный курс экономит 10−15 тыс. долларов.
Успеть все
Специалисты предупреждают, что в Канаде учиться довольно тяжело. Материала дают очень много, и конкуренция за высокие оценки высока.
Игорь Мишуров,
заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:
Предостерегаю всех наших гениев, медалистов и чемпионов по всем знаниям: учиться придется с первого по последний день, ничего не пропускать и не опаздывать. Оценка складывается из всего срока обучения, из множества промежуточных тестов и контрольных, а не только из итогового экзамена. Итоговый даст вам максимум 30% оценки. Все остальное накапливается в течение семестра. Если не сдаете экзамен, придется его пересдавать, а значит, еще раз прослушать и заплатить за него. Это дорого и бессмысленно.
При этом во многих вузах есть службы академической поддержки, главное, вовремя обратиться за помощью. Если студент не понимает какой-то курс или не успевает, ему могут бесплатно дать несколько часов персональных занятий с преподавателем.
Как учить язык
Канада считается двуязычной страной, но на самом деле на французском говорят только в провинции Квебек. Так что нет необходимости учить второй язык.
Для поступления нужно сдать международный тест IELTS. В Барнауле его принимают два раза в год, в Москве ежедневно. Результаты действительны в течение двух лет.
Образование — это инвестиция
По данным компании Students International, 95% русских выпускников канадских вузов остаются там работать, в то время как в Европе предпочитают после вуза проститься с иностранным студентом и вернуть его домой.
Зарплата, которую предлагают канадские компании выпускникам, несоизмерима с российской: в зависимости от специальности это 35−40 тыс. долларов в год, после пяти лет работы вознаграждение возрастает до 100 тыс.
Иностранные выпускники канадских вузов успешно работают и в США, где зарплаты еще выше. Инвестиции в образование в Канаде, возвращаются быстро и с максимальной прибылью, говорят специалисты.
Конечно, никто и нигде не может гарантировать трудоустройство, но большую часть усилий по поиску работы сделают за вас всевозможные службы карьерной помощи и сами учебные заведения. Например, Hamber College сотрудничает с 4000 компаний в плане практики и дальнейшего трудоустройства выпускников.
По статистике последних лет, 83% выпускников находят работу в первые полгода.
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