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Барнаульцам рассказали, как поехать жить и учиться в Канаду

Барнаульская школа иностранных языков «Бейкер-Стрит» и московское образовательное агенnство Students International провели презентацию учебных заведений Канады для школьников, студентов и выпускников вузов, которые намерены продолжить обучение за рубежом. Специалисты рассказали, как жить и учиться в колледже Hamber и университете Tompson Rivers и сколько это стоит.

Презентация учебных заведений Канады.
Презентация учебных заведений Канады.
Анна Зайкова

Заместитель генерального директора образовательного агентства Students International Игорь Мишуров говорит, что стоимость обучения в Канаде не самая низкая в мире, но все же это дешевле, чем в Англии, Австралии и США. Многие выбирают эту страну за качественное образование, комфортное проживание и возможность быстрого трудоустройства.

Не упустить время

Трудность, с которой придется столкнуться — высокая вероятность отказа в получении визы. По словам Игоря Мишурова, визовый опросник 15 лет назад составлял «два листочка», сейчас это целый талмуд.

Въезд в страну действительно усложнен, но зато за те же годы дальнейший миграционный процесс для студентов-иностранцев существенно упростился: есть возможность быстрого получения права на работу и вида на жительство.

Вторая сложность — места в вузах ограничены, потому что спрос на обучение велик.

Игорь Мишуров.
Игорь Мишуров.
Анна Зайкова

Игорь Мишуров,
заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:

На Канаду сейчас ориентируется Мексика, Бразилия и арабские страны, а также полмиллиарда индусов и миллиард китайцев. Плюс вьетнамцы. Поэтому если вы хотите начать учиться в Канаде в следующем сентябре, то определяться с вузом и документами нужно уже сейчас.

Не обязательно даже ждать получения аттестата о среднем образовании: будут смотреть на текущие оценки в аттестате за последние несколько лет.

Колледж или университет

Представитель Hamber College Кирилл Муратханов, говорит, что колледжи в Канаде — это специфические учебные заведения, которые сочетает в себе и среднее, и высшее образование и, также как университеты, предлагают бакалаврскую программу. Сюда могут поступать те, кто уже закончил университет.

Здесь больше нацелены на подготовку специалистов, поэтому большое внимание уделяют практическим занятиям — более 70% программ включают практику с представителями компаний, в которых в дальнейшем будут работать выпускники.

Но в колледжах не готовят научные кадры, так что если хотите стать ядерным физиком или математическим аналитиком и получить «нобелевку», выбирайте университет.

В колледже четко прописаны все программы. Придя на первый курс, вы будете знать, что и когда вы будете проходить в течение всего обучения, возможности выбирать не будет. В университете же можно взять обязательный курс и по выбору, система обучения там более гибкая.

Что такое Hamber College

Колледж находится в Торонто. Это самый крупный город Канады — сердце страны, в котором есть представительства крупнейших мировых корпораций и множество местных компаний, так что найти работу во время или по окончании учебы не составит труда.

В колледже два кампуса, около 30 тыс. студентов, восемь факультетов и больше 180 самых разных программ от архитектуры до спортивного менеджмента, от программирования до дизайна.

На кампусе есть центр карьеры, который поможет составить резюме и найти вакансии, подготовиться к собеседованию.

Что такое Thompson Rivers University

Университет находится в небольшом городке Камлупсе со 100 тысячным населением, это в 300 километрах от Ванкувера. Каждый 10-й житель города — студент. Все, что нужно для жизни и учебы расположено на расстоянии пешей прогулки.

Это идеальное место для любителей тишины, которые не хотят терять время на трафик в мегаполисе. Жизнь здесь стоит минимум на 20% дешевле, чем в больших городах. Это касается и товаров, и аренды квартир.

Здесь есть полноценный горнолыжный курорт и масса outdoor-активностей: сплавов и турпоходов. Игорь Мишуров говорит, что это один из лучших университетов, адаптированных для россиян.

Игорь Мишуров.
Игорь Мишуров.
Анна Зайкова

Где жить

В Канаде есть три варианта проживания — в кампусах, в семьях местных жителей и арендованных квартирах. Последний вариант подходит более самостоятельным и не зависимым людям. В кампусах есть комнаты на любой вкус — одноместные, двухместные, отдельными секциями на 2−4 человека. Сюда включено и питание.

Канадские семьи с удовольствием принимают студентов. Как правило, это люди, у которых дети уже выросли и есть пара-тройка свободных комнат. Этот вариант идеален для тех, кто едет в Канаду сразу после школы. Так можно быстрее адаптироваться в языковой и культурной среде. В каждом учебном заведении есть база данных таких семей, их тщательно отбирают.

Все эти варианты стоят примерно одинаково.

Сколько стоит обучение

Англоязычные страны не учат бесплатно в колледжах и университетах ни своих граждан, ни, тем более, иностранцев. У них бесплатно только среднее общедоступное образование в школах. Для иностранных студентов цена выше, оплата производится по семестрам.

Средняя стоимость самих учебных программ — 15−17 тыс. канадских долларов в год. Плюс около 10 тыс. нужно потратить на проживание, питание, учебные материалы и прочее. Таким образом, 25−30 тыс. долларов в год — та сумма, которую нужно «заложить» на обучение хотя бы на первые два года. Дальше есть возможность хорошо сэкономить.

Презентация учебных заведений Канады.
Презентация учебных заведений Канады.
Анна Зайкова

Как сэкономить

Во время обучения у студентов есть возможность работать 20 часов в неделю, во время каникул — с мая по сентябрь — 40 часов в неделю. Это позволяет и приобрести опыт, и сократить затраты на дальнейшее обучение.

По окончании двух лет обучения можно получить рабочую визу на три года. Она без ограничений: можно работать, где хочешь и кем хочешь.

Игорь Мишуров,
заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:

Это наш российский стереотип, что надо отучить ребенка четыре года, потом диплом в рамку повесить. В Канаде все не так. Например, вы хотите стать специалистом по гостиничному и туристическому бизнесу. Вы учитесь два года, получаете разрешение на работу, работаете год-полтора и уже получаете вид на жительство. Возвращаетесь доучиваться и платите уже как граждане Канады, то есть в три раза меньше. Тут может и обучение дальнейшее не понадобиться, если у вас карьера пойдет в гору.

Кроме того, в учебных заведениях есть стипендии в зависимости от успеваемости, участия в событиях университета и прочих факторов можно получить от 1000 до 10 000 долларов. Их не выдают «в конверте», но на эту сумму снижают стоимость обучения.

Есть также вариант поступить в канадский вуз после второго-третьего курса российского университета. Некоторые курсы могут зачесть при поступлении, если тематика совпадает, например, бухучет, IT, финансы. Это не так просто, но даже один зачтенный курс экономит 10−15 тыс. долларов.

Игорь Мишуров.
Игорь Мишуров.
Анна Зайкова

Успеть все

Специалисты предупреждают, что в Канаде учиться довольно тяжело. Материала дают очень много, и конкуренция за высокие оценки высока.

Игорь Мишуров,
заместитель генерального директора образовательного агентства Students International:

Предостерегаю всех наших гениев, медалистов и чемпионов по всем знаниям: учиться придется с первого по последний день, ничего не пропускать и не опаздывать. Оценка складывается из всего срока обучения, из множества промежуточных тестов и контрольных, а не только из итогового экзамена. Итоговый даст вам максимум 30% оценки. Все остальное накапливается в течение семестра. Если не сдаете экзамен, придется его пересдавать, а значит, еще раз прослушать и заплатить за него. Это дорого и бессмысленно.

При этом во многих вузах есть службы академической поддержки, главное, вовремя обратиться за помощью. Если студент не понимает какой-то курс или не успевает, ему могут бесплатно дать несколько часов персональных занятий с преподавателем.

Как учить язык

Канада считается двуязычной страной, но на самом деле на французском говорят только в провинции Квебек. Так что нет необходимости учить второй язык.

Для поступления нужно сдать международный тест IELTS. В Барнауле его принимают два раза в год, в Москве ежедневно. Результаты действительны в течение двух лет.

Презентация учебных заведений Канады.
Презентация учебных заведений Канады.
Анна Зайкова

Образование — это инвестиция

По данным компании Students International, 95% русских выпускников канадских вузов остаются там работать, в то время как в Европе предпочитают после вуза проститься с иностранным студентом и вернуть его домой.

Зарплата, которую предлагают канадские компании выпускникам, несоизмерима с российской: в зависимости от специальности это 35−40 тыс. долларов в год, после пяти лет работы вознаграждение возрастает до 100 тыс.

Иностранные выпускники канадских вузов успешно работают и в США, где зарплаты еще выше. Инвестиции в образование в Канаде, возвращаются быстро и с максимальной прибылью, говорят специалисты.

Конечно, никто и нигде не может гарантировать трудоустройство, но большую часть усилий по поиску работы сделают за вас всевозможные службы карьерной помощи и сами учебные заведения. Например, Hamber College сотрудничает с 4000 компаний в плане практики и дальнейшего трудоустройства выпускников.

По статистике последних лет, 83% выпускников находят работу в первые полгода.

Презентация учебных заведений Канады.
Презентация учебных заведений Канады.
Анна Зайкова
Школа иностранных языков «Бейкер стрит»:
  • ул. Папанинцев 105, офис 5-а, тел. 25−34−62
  • ул. Энтузиастов 10, офис 2, тел. 390−392
  • Павловский тракт 134-б, тел. 390−392
  • ул. Взлётная 25, офис 104, тел. 390−270
  • ул. Новосибирская 16-в, тел. 390−585
  • пр. Красноармейский 25

Телефон единой справочной службы 8−800−77−55−148

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