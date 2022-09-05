3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, на площадке Алтайского филиала РАНХиГС 93 человека написали «Диктант Победы». Принять участие в акции мог любой желающий. Всего в Алтайском крае для проведения диктанта было открыто 120 площадок.

«Алтайский филиал РАНХиГС в четвёртый раз выступает одной из региональных площадок для написания „Диктанта Победы“. Эта акция стала традиционной и взывает интерес жителей нашего города. Изучать историю своей страны и помнить её важно для каждого из нас», — отметил Всеволод Ильин, к.и.н., доцент кафедры государственного и муниципального управления Алтайского филиала РАНХиГС.

77 лет назад военный подвиг стоил нашей стране огромных потерь и обернулся трагедией для каждой семьи. Но мы смогли дать суровый отпор немецко-фашистским захватчикам. Акция призвана поддерживать интерес к событиям героического прошлого нашей страны, она даёт возможность проверить свои знания по истории и узнать новую для себя информацию.

Барнаульцы написали «Диктант Победы». Фото Алтайского филиала РАНХиГС.

В организационных вопросах участникам диктанта помогали волонтёры. За 45 минут нужно было ответить на 25 вопросов исторического теста, которые посвящены ключевым событиям Второй мировой войны и юбилею выдающихся российских полководцев.

«Каждый человек должен знать историю своей страны, а подобные акции воспитывают любовь и уважение к родине. Задания не очень сложные, но больше всего вопросов вызвала карта военных операций и определение военных фильмов. Знаю далеко не все и обязательно посмотрю те, которые ещё не видела!», — делится впечатлениями Елизавета Сироткина, студентка 1 курса юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.

Барнаульцы написали «Диктант Победы». Фото Алтайского филиала РАНХиГС.

«Задания оказались довольно непростыми, но я считаю, что для первого раза справилась хорошо. Теперь хочу написать диктант в следующем году. Благодаря подобным акциями молодёжь ещё больше будет интересоваться героическими страницами истории России», — говорит Полина Красносельских, студентка 1 курса юридического факультета Алтайского филиала РАНХиГС.

Узнать свой результат можно на сайте диктанта. Победители будут определяться на федеральном и региональном уровнях.