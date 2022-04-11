Барнаульцы проверили свою грамотность на площадке «Тотального диктанта»

9 апреля Алтайский филиал РАНХиГС собрал участников просветительской акции «Тотальный диктант». Она призвана повысить интерес к изучению русского языка и убедить, что заниматься им нелегко, но увлекательно, полезно и важно.

Президентская академия восьмой год подряд принимает всех, кто желает проверить свою грамотность — независимо от возраста и профессии. В этом году площадку в вузе посетили 104 человека.

«К сожалению, в этом году в Барнауле работают всего 2 площадки — в Алтайском филиале РАНХиГС и в Алтайской краевой универсальной научной библиотеке им. В.Я. Шишкова. Мы пока не вернулись к масштабу, который был до пандемии — тогда количество работ доходило до семисот. Отчасти это связано с тем, что диктант теперь можно написать и дистанционно. Язык — это сильная духовная скрепа, и здорово, что люди находят время написать текст, проверить свою грамотность, самосовершенствуются. Тем более, после диктанта предусмотрена возможность разобрать ошибки, проконсультировавшись у экспертов», — отмечает Артём Шмаков, и.о. заведующего кафедрой медиакоммуникаций, русского языка и риторики Алтайского филиала РАНХиГС, председатель экспертной комиссии филологов.

Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС

Автором текста «Тотального диктанта» в этом году стала писательница, поэтесса, переводчик, сценарист Марина Степнова. Все части диктанта держатся в строжайшем секрете, организаторы увидели вариант нашего часового пояса накануне старта акции, но успели заметить, что пунктуация традиционно сложна — есть несколько неоднозначных мест. Правда, бояться допустить ошибку не стоит, потому что обычно авторы предусматривают вариативность постановки знаков препинания.

На площадке Алтайского филиала РАНХиГС «диктаторами» (так организаторы называют чтецов) прочитали шеф-редактор, телерадиоведущая и корреспондент ГТРК «Алтай» Вера Климанова и радиоведущий, продюсер ГТРК «Алтай» Вячеслав Шаров.

«Для меня это возможность принять участие в истории, которая важна и интересна людям. Я смотрю на тех, кто приходит в аудиторию, и понимаю, что мне с ними было бы интересно. Им важна культура, русский язык, грамотность. Это что-то возвышающееся над обыденностью, над привычной жизнью. Это возможность познакомиться с самой современной литературой, как говорится, с пылу с жару, с разными авторами и текстами. Сегодня, например, мы читаем вырванный из контекста отрывок большого произведения, и после этого хочется прочитать всё целиком. Но мне интересно знакомиться и с текстами наподобие рассуждения Дмитрия Быкова о русском языке», — отмечает Вера Климанова.

Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС

«Для меня „Тотальный диктант“ — это популяризация русского языка, прежде всего разговорного. Как мы говорим, так нас и воспринимают. А чтобы правильно говорить, нужно знать, как правильно писать те или иные предложения. Это основа, базис, культурный код. Русский язык достаточно сложный, но участие в акции помогает понять систему координат, в которой ты находишься. Одна из рекомендаций, которую я даю своим ученикам, — читать вслух длинные предложения из произведений. Это тренирует коммуникативные навыки и просто помогает в общении», — говорит Вячеслав Шаров.

Кто-то из пришедших в аудиторию решил впервые проверить свою грамотность, а кто-то пишет диктанты ежегодно.

Виктория Санькова участвовала в акции в первый раз:

«Родители увидели объявление в интернете и посоветовали сходить. Они сегодня на работе, а я захотела проверить свои знания, которые остались со школьного времени. Здесь приятная располагающая атмосфера, я спокойна и уверена в себе».

Лариса Федотова приходит на площадку в пятый раз. Сначала она писала диктант с сестрой Еленой, а потом к ним присоединились её дочь Яна и мама Лидия Павловна — в свои 83 года она с удовольствием написала сложный текст.

Просветительская акция «Тотальный диктант». Алтайский филиал РАНХиГС

«Хотим, чтобы эта акция стала доброй традицией для нашей семьи. Мы с удовольствием читаем книги, стараемся писать грамотно. Считаем, что это очень важно», — говорит Лариса Федотова.

Экспертная комиссия уже проверила работы и поставила несколько «пятёрок». Итоги диктанта будут известны 13 апреля. Узнать их можно на сайте акции. Награждение «отличников» состоится 19 апреля.