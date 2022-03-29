Барнаульцы стали меньше работать на удаленке

В Барнауле стало меньше сотрудников на удаленке. Такой вывод сделал сервис SuperJob, проведя в середине марта опрос среди своих пользователей.

Еще в начале февраля в каждой второй компании были сотрудники, переведенные на удаленку из-за коронавируса, сегодня — только в каждой четвертой, выяснил сервис.

Сотрудники, переведенные на удаленку из-за пандемии, остались лишь в каждой четвертой компании в стране, а в Барнауле — в каждой пятой.

В краевой столице чаще всего дистанционно трудятся программисты, бухгалтеры и менеджеры по продажам.

Сократилась и доля удаленных сотрудников в общей штатной численности предприятий и организаций. О том, что дистанционно занято менее 10% персонала сейчас рассказывают 43% работодателей, в феврале было почти вдвое меньше (22%).

Более 50% персонала на удаленке сегодня — лишь в каждой десятой фирме, полтора месяца назад о такой доле дистанционных сотрудников говорили 24% опрошенных представителей компаний.