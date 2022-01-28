Без парт и оценок. Как в Барнауле работает школа-ферма, победившая в конкурсе социального предпринимательства

Барнаульская школа-ферма «Дети Земли» стала лучшим проектом социального предпринимательства в сфере дополнительного образования и воспитания детей. Сегодня это единственная школа полного цикла с использованием альтернативной методики Марии Монтессори, имеющей вековую историю. Расскажем, что же такого особенного в этой системе и как по ней занимаются с детьми.

Кто такая Монтессори

Мария Монтессори — это итальянский врач и педагог. Наибольшую известность она получила за созданную почти сто лет назад уникальную педагогическую систему для детей от 0 до 18 лет, которая основана на идее свободного воспитания.

Монтессори поняла, что дети не должны сидеть за партами в строгой форме и зубрить учебники, а для них лучше изучать окружающий мир непосредственно на природе, через опыты и эксперименты. Также учащихся активно нужно привлекать к сельскохозяйственному труду.

Елена Виноградова. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли».

«Мария Монтессори тогда работала в домах ребенка с детьми с отставанием в развитии. Применив к ним свою разработанную систему, она увидела очень хорошие результаты и поняла, что программа даст еще больший эффект при работе с детьми с нормальным развитием», — рассказала создатель школы-фермы «Дети Земли» Елена Виноградова.

Группы обучения поделены на следующие возрастные категории: 0 — 3 года, 3 — 6 лет, 6 — 9 лет, 9 — 12 лет, 12 — 15 лет и 15 — 18 лет. Для каждой стадии была разработана программа с учетом сенситивных периодов взросления детей, то есть по периодам готовности детей к восприятию той или иной информации.

Опыт Монтессори используют во многих государственных и частных школах мира. Но в Барнауле воспитание детей по ее системе стали применять совсем недавно.

Легко в учении

В Барнауле первый детский садик с системой Монтессори появился в 2015 году.

«Я начала изучать Монтессори-систему восемь лет назад, когда еще мои дети были маленькими. Первой задачей стало основание садика. Затем я получила образование школьного педагога на класс с детьми 6 — 12 лет и открыла начальную школу на ул. Пролетарской. И с первого же года поняла, насколько важно обучение на природе, за городом, где есть садик, огород, река», — говорит социальный предприниматель.

Так в октябре 2021 года в пригороде Барнаула появилась школа-ферма «Дети Земли». Это три здания сферической формы общей площадью 500 кв. м. Авторы проекта говорят, что такая форма выбрана не случайно — она органически вписывается в природный ландшафт местности и имеет прекрасные энергетические условия для занятий с детьми.

Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли». Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли».

Дети проводят в школе целый день. Приезжают к 8 утра, гуляют на территории, занимаются зарядкой с педагогом, завтракают. Потом начинается Монтессори-сессия — так здесь принято называть трехчасовые занятия с учащимися.

«Мы создаем среду, в которой ребенку будет интересно получать знания. Все группы разновозрастные. Старшие активно общаются с младшими, могут проявить в отношении их заботу, обменяться опытом. В разные периоды ребенок может принимать на себя роль лидера и ведомого, что практически невозможно в авторитарном режиме обычной школы, где главным может выступать только учитель», — пояснила Елена Виноградова.

В классе от 3 до 6 лет дети учатся читать, писать, изучают анатомию, географию. У детей с 6 до 9 лет активно задействованы руки — они самостоятельно все собирают, разрезают, лепят. Так детям этой возрастной категории проще всего усваивать любую информацию.

Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли».

«В нашей школе никто не боится математики, дети любят этот предмет. Все потому, что они изучают его не на абстрактных понятиях, считая в голове, сколько будет 2+3. Подход к математике предметный — возьми две бусинки, потом еще три, подсчитай. Даже русский язык у нас можно „подержать в руках“ — посредством разноцветных коробочек, карточек и других занимательных предметов».

В среднем звене от 10 лет ребенок начинает ощущать себя частью социума, поэтому ему интереснее не изучать интеллектуальные задачи, а заниматься поиском себя в этом мире.

«У меня первый год подростки, и этой весной они попробуют реализовать себя — например, могут делать сыр из полученного молока, а потом продавать его, зарабатывая таким образом деньги. Самое главное — найти свой интерес, чем хочется заниматься», — уверена создатель уникальной в крае школы.

Без парт и оценок. Барнаульская школа-ферма «Дети Земли».

За успеваемостью ребенка по составленной индивидуальной карте следит педагог. Главное, чтобы ученик усвоил материал своего класса согласно Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС). Создатели школы «Дети Земли» говорят, что с этим нет никаких проблем. Например, выпускники их детсада уже знают программу начальной школы — умеют читать и считать.

Методика Монтессори подходит и для детей с ограниченными возможностями здоровья, поэтому в школе используется инклюзивное образование, что благотворно влияет на формирование личности ребенка.

Планы на будущее

В 2022 — 2023 годах авторы проекта планируют строительство школьного здания и большого спортивного комплекса с бассейном. В планах также создание памп-трека и велодорожек, стадиона для игр и парковой зоны.

Весной здесь начнут строить «Город мастеров» — комплекс со столярной, гончарной, швейной мастерскими.

И, как и положено в школе-ферме, здесь появится животноводческий участок с кроликами, курицами, козами.

Справка

Ежегодный конкурс проектов социального предпринимательства «Лучший социальный проект года» проходит в два этапа — региональный и федеральный. В этом году победителями регионального этапа стали семь алтайских компаний и индивидуальных предпринимателей. Они представят регион на федеральном уровне.

Конкурс проводится по инициативе Российского государственного социального университета с 2015 года при поддержке Министерства экономического развития РФ и АНО «Россия — страна возможностей». Алтайский край стал одним из 15 регионов, которые приняли участие в конкурсе в год его основания.