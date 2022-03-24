Будет трудно, но интересно. Как в Диагностическом центре испытывают будущих медсестер и составляют кадровый резерв

В Диагностическом центре Алтайского края устроили день открытых дверей для студентов Барнаульского базового медицинского колледжа. Ребятам показали, как работают офтальмологический кабинет и дневной стационар, как моют и дезинфицируют медоборудование, а также отделение лучевой диагностики, где желающие могли попробовать управлять рентген-столом. Все для того, чтобы привлечь молодые кадры в медицину, где их очень не хватает, несмотря на беспрецедентные меры поддержки.

Дружба , деньги и другие блага

«У нас есть все условия, чтобы выстроить карьеру, начиная с работы с врачом на приеме заканчивая должностями старшей или главной медсестры, — говорит главврач Жанна Вахлова. — Мы готовы „воспитывать“ и управленцев. Это востребованная тема среди среднего медперсонала, позволяет, например, разрабатывать и внедрять новые санитарные правила и в целом участвовать в системе менеджмента качества».

В Диагностическом приветствуют мультидисциплинарный подход к практической деятельности медсестер. Это позволяет учреждению взаимозаменять сотрудников разных отделений (всего в составе Центра 14 структурных подразделений), а самим медсестрам расширять кругозор, постоянно обучаться чему-то новому, осваивать смежные специальности и, в конце концов, стать универсалами.

Здесь много и других бонусов, например, дополнительный оплачиваемый отпуск. А зарплата выше, чем во многих других медучреждениях: средняя оплата труда увеличилась за пять лет в полтора раза и сегодня составляет более 48 тыс. рублей.

Кроме того, это возможность работать со специалистами высокого уровня (профессора, доктора и кандидаты медицинских наук, врачи высшей категории), многие из которых преподают на различных кафедрах АГМУ, и использование в работе современного оборудования экспертного класса.

Как отмечают специалисты, при трудоустройстве молодых медиков величина заработной платы не всегда становится определяющей. Часто важным становятся отношения внутри коллектива, личность наставника, желание состояться в профессии и возможность получить новые знания, не отрываясь от работы.

День открытых дверей в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

Факт Диагностический центр — ведущее медучреждение региона и входит в пятерку лучших диагностических центров России. Ежегодно врачи принимают здесь около 259 тыс. человек, специалисты выполняют около 1 млн диагностических процедур.

Найти себя

Многие из тех 60 студентов, которые пришли на день открытых дверей, уже пробовали работать здесь — помогали во время ковидной пандемии. Учреждению было нелегко на пике «дельта"-волны и последующего за ней особо заразного «омикрона»: в пиковые дни Диагностический центр принимал до 14 тыс. ПЦР-проб в сутки при расчетной мощности в 3−5 тыс.

Из 14 студентов-практиков, которые попробовали работать в «красной зоне», шестеро уже трудоустроены.

«Такие встречи помогают ребятам увидеть себя на будущем рабочем месте, найти себя в профессии, — считает директор Барнаульского базового медколледжа Ольга Бондаренко. — Попасть на работу в Диагностический центр непросто, но хорошо, что такой шанс есть».

Результатом встречи руководства центра и колледжа станет подписание соглашения о намерении заключить договоры о временном трудоустройстве учащихся или о целевом наборе. Последний предполагает дополнительные стипендии и оплату дальнейшего обучения, а при трудоустройстве — возможность предоставления жилья.

День открытых дверей в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

Лучи знаний

По словам Жанны Вахловой, традиционно среднего медперсонала не хватает в поликлиническом и эндоскопическом отделениях, а также в отделении лучевой диагностики: «Там, где есть сложности в работе и профессиональные риски».

Заведующий отделом лучевой диагностики и главный внештатный рентгенолог Алтайского края Владимир Колмогоров говорит, что дефицит рентген-лаборантов в большей степени ощущается в центральных районных больницах, потому что условия жизни на селе отличаются от городского комфорта.

От работы рентген-лаборанта часто зависит успех всей диагностической процедуры. Пациента нужно успокоить (многие опасаются или даже панически боятся КТ или МРТ), правильно его подготовить, расположить на столе так, чтобы сделать наиболее четкий снимок.

По словам Колмогорова, чтобы вырастить хорошего специалиста, потребуется минимум два-три года. «Спектр исследований очень большой — буквально от макушки до пяток, — говорит рентгенолог. — В Диагностическом центре регулярно применяют 30−35 методик КТ и примерно столько же МРТ, а на самом деле их — сотни. Плюс к каждому пациенту нужен свой подход».

Понимание профессии, по словам врача, приходит не сразу, а только тогда, когда студент начинается знакомиться с рентгено-лабораторным делом, узнает, что такое излучение, чем оно полезно и вредно. Хотя современные аппараты сводят риск облучения для врача практически к нулю.

День открытых дверей в Диагностическом центре. Дмитрий Лямзин.

Кадровый резерв

Трудоустроиться в Диагностический центр смогут, разумеется, не все. На сегодняшний день здесь всего 11 вакансий для среднего медперсонала. Сейчас учебное и медицинское учреждения разрабатывают критерии, по которым пройдет отбор.

«В соответствии с карьерной траекторией будет определяться и учебная, — отметила Ольга Бондаренко. — Новых знаний для студентов требуют и задачи, с которыми сталкивается современное здравоохранение, и само новое оборудование, на котором придется работать. Мы меняем подходы в образовательном процессе, максимально сближая теоретическую и практическую подготовку».

Кроме того, в Диагностическом центре приступили к созданию кадрового резерва. Чтобы туда попасть, нужно также соответствовать определенным критериям. «Это важно для того, чтобы впоследствии, при образовании вакансии, не набирать людей «с улицы», биржи труда или по сарафанному радио, а привлекать специалистов, потенциал которых нам известен», — говорит Жанна Вахлова.

Цифра 202 врача, 225 средних специалистов и 116 человек младшего медперсонала работают на сегодняшний день в Диагностическом центре. Большая часть — 80% - люди среднего возраста, которые готовы передавать опыт будущим поколениям медиков.

Амбициозный план

«Ситуация со средним медперсоналом в нашем регионе довольно тяжелая, — рассказывает заместитель краевого министра здравоохранения Наталья Белоцкая. — Армия медсестер, фельдшеров, лаборантов довольно большая — 21 тыс. человек. Кажется, что это много, но на самом деле 1920-ти еще не хватает».

Помимо того, в крае есть и 854 врачебные вакансии. В связи с этим 2 марта губернатор Алтайского края подписал амбициозный план, который определяет стратегию по привлечению и закреплению кадров в системе здравоохранения, по обучению и мерам социальной поддержки.

На этот план в регионе за три года запланировано потратить 1,5 млрд рублей за счет средств краевого и федерального бюджетов. А день открытых дверей в Диагностическом центре — это лишь одно из комплекса событий и решений, направленных на закрытие кадрового вопроса.

«Выходя из стен колледжа, молодой специалист не должен быть потерян, — считает замминистра. — Он должен понимать, куда и зачем он идет, и как будет выстроена его дальнейшая карьера. В Диагностическом центре дни открытых дверей проводятся ежегодно. Активно с молодежью работают центральные районные больницы края и «скорая помощь»».

По прогнозам минздрава, к 2024 году в краевые медучреждения привлекут 632 врача и 1016 средних медработников. В план входят новые способы поддержки специалистов, например, выплаты молодым работникам и наставникам; увеличение нормативов финансирования организаций среднего профессионального образования (расходы на оплату проезда студентов к месту прохождения практики и обратно, оплата их проживания во время прохождения практики); закрепление обучающихся вуза и колледжей за краевыми медорганизациями и другое.

Отдельный блок — ежемесячные выплаты фельдшерам, врачам участковой службы и особо востребованным специалистам межрайонных медицинских центров за разъездной характер работы.