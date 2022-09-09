Центр опережающей профессиональной подготовки проводит проект «Билет в будущее». Он дает юным личностям возможность «пощупать» профессию еще в школе. Как для детей находят дело жизни и почему его не страшно бросить, если что-то не получилось, — об этом наш материал.

Три шага к профессии

Важность профориентации трудно переоценить. Особенно сейчас, когда появляется много новых специальностей — так считают эксперты Центра опережающей профессиональной подготовки (ЦОП).

Александра Захарова,

руководитель ЦОП Алтайского края:

Наша главная задача — помочь детям сориентироваться в нынешнем многообразии профессий. И выбрать актуальную не только для нашего региона, но и для всей России.

Участие состоит из трех этапов. Первый — регистрация на цифровой платформе с помощью учителя. Дальше педагог проводит профориентационный урок.

Сварщик. Дефицитная профессия. Pixabay.com

Второй шаг — онлайн-диагностика. Ее результаты покажут, к чему наиболее склонен ребенок. Каждый тест адаптирован под возраст школьника. По поводу точности сомневаться не приходится — методы диагностики разрабатывали федеральные специалисты. Проект проходит на всей территории России.

После учитель помогает ребенку выбрать подходящее учебное заведение, где школьнику дадут попробовать себя в работе.

Неожиданные открытия

Третий этап — сами пробы. На площадке, организованной вузом или колледжем, профессионалы из той или иной сферы делятся мастерством с молодежью.

Повар. Ресторан. pixabay.com.

Например, будущие повара учатся кулинарить у лучших педагогов соответствующих образовательных учреждений.

В 2021 году крупной площадкой стал Алтайский промышленно-экономический колледж. Его сотрудники провели более 500 профессиональных проб. Направления самые разные: от банковского служащего до продюсера онлайн-курсов.

Однако попытка не всегда бывает удачной.

Александра Захарова,

руководитель ЦОП Алтайского края:

Конечно, случается так, что ребенку не нравится выбранная профессия. Или не получается, и он приходит к выводу, что ему нужно что-то другое. А бывает и наоборот: всю жизнь хотел стать бухгалтером, а после пробы ощутил себя дизайнером.

Сварщик. Дефицитная профессия. Pixabay.com

Проект реализуется уже не первый год. Обычно в период с сентября по декабрь. В 2022 году старт назначен на 15 октября.

Чтобы ребенок получил «Билет в будущее», от его родителей требуется только согласие на обработку персональных данных. После за дело берутся педагоги.