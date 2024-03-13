Чему учиться, чтобы стать аналитиком данных

Какими знаниями нужно обладать?
Аналитик данных должен уметь работать с большими объемами информации: ее необходимо собирать, обрабатывать и анализировать с целью получения выводов, выявления закономерностей и т. д. Чтобы повысить свои шансы на успех в освоении профессии аналитика данных, необходимо обладать следующими знаниями и умения:
- Математические и статистические навыки. Математика, статистика, теория вероятностей — без знания этих точных наук невозможен точный и грамотный анализ данных.
- Умение работать с базами данных. Сбор, обработка информации, систематизация, моделирование процессов и другие составляющие аналитики требуют навыков работы с базами данных.
- Программирование. Наиболее часто используется Python или R и их библиотеки: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn.
- Критическое мышление. Оно необходимо для всестороннего анализа информации и возможности делать обоснованные и объективные выводы.
- Инструменты визуализации. Они необходимы в представлении данных в виде, понятном для конечных пользователей.
- Бизнес-аналитика. Навык помогает делать значимые и полезные выводы из имеющихся данных.
- Машинное обучение. С его помощью легче использовать модели для анализа и прогнозирования на основе имеющихся данных.
- Soft skills (софтскилс) . Развитие навыков общения и презентации помогает более эффективно доносить результаты анализа до непрофильной аудитории.
- Работа с библиотеками. Продуктовая, маркетинговая или любая другая аналитика невозможны без умения работать с Pandas или другими популярными библиотеками.
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ИП Кадыров Родион Ильфирович.
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