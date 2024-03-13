Чему учиться, чтобы стать аналитиком данных

На рынке труда профессия аналитика данных сегодня является одной из наиболее востребованных. Число вакансий постоянно растет, как и уровень заработной платы. Еще один аргумент в пользу того, чтобы освоить такую профессию — отличные шансы на трудоустройство (согласно данным, предоставляемым различными трудовыми порталами, около 94% тех, кто прошел курсы по аналитике данных , получают работу именно в указанной области).

Какими знаниями нужно обладать?

Аналитик данных должен уметь работать с большими объемами информации: ее необходимо собирать, обрабатывать и анализировать с целью получения выводов, выявления закономерностей и т. д. Чтобы повысить свои шансы на успех в освоении профессии аналитика данных, необходимо обладать следующими знаниями и умения:

Математические и статистические навыки. Математика, статистика, теория вероятностей — без знания этих точных наук невозможен точный и грамотный анализ данных. Умение работать с базами данных. Сбор, обработка информации, систематизация, моделирование процессов и другие составляющие аналитики требуют навыков работы с базами данных. Программирование. Наиболее часто используется Python или R и их библиотеки: Pandas, NumPy, Matplotlib, Seaborn. Критическое мышление. Оно необходимо для всестороннего анализа информации и возможности делать обоснованные и объективные выводы. Инструменты визуализации. Они необходимы в представлении данных в виде, понятном для конечных пользователей. Бизнес-аналитика. Навык помогает делать значимые и полезные выводы из имеющихся данных. Машинное обучение. С его помощью легче использовать модели для анализа и прогнозирования на основе имеющихся данных. Soft skills (софтскилс) . Развитие навыков общения и презентации помогает более эффективно доносить результаты анализа до непрофильной аудитории. Работа с библиотеками. Продуктовая, маркетинговая или любая другая аналитика невозможны без умения работать с Pandas или другими популярными библиотеками.

Сервис skill2go (скилтугоу) собрал для желающих освоить аналитику данных все курсы по тематикам и направлениям, где можно почитать отзывы и выбрать нужный, используя фильтры. Есть сортировка по стоимости, языку, уровню подготовки и другим параметрам.

ИП Кадыров Родион Ильфирович.

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