Дистанционное образование: плюсы и минусы

Все чаще люди отказываются от очной и заочной форм обучения, отдавая предпочтение дистанционному варианту. Основная причина такого выбора — колоссальная экономия времени, ведь в результате студент также получает полноценное образование, но в период освоения программы он может работать, ухаживать за маленьким ребенком или заниматься другими делами.

ЦППК — Центр профессиональной переподготовки кадров предлагает вам подобрать подходящую именно вам программу профпереподготовки или курсы повышения квалификации, мы же расскажем о том, какими еще плюсами (а, возможно, и минусами) обладает такой формат.

Чем хорошо дистанционное образование?

«Дистанционка» — самостоятельная форма обучения, в основе которой лежит использование современных информационных технологий. Чтобы получить образование в любом крупном городе, не нужно куда-то ехать, достаточно иметь стабильный интернет.

Другие плюсы такого формата:

экономия средств ( не нужно снимать жилье , тратиться на транспорт и т.д.);

не нужно снимать жилье тратиться на транспорт и т.д.); нет привязки к месту проживания студента;

сокращается время получения образования , прохождения курсов и т.д.;

прохождения курсов и т.д.; подходит тем , кому очный формат недоступен ( например , по состоянию здоровья);

кому очный формат недоступен например по состоянию здоровья); возможность спланировать свой график и степень нагрузки так , как удобно именно вам;

как удобно именно вам; практически безграничный доступ к самым разным учебным материалам;

снижение уровня стресса во время аттестационных мероприятий;

более объективная оценка знаний студента , которая не зависит от внешнего вида ученика , настроения преподавателя или других косвенных факторов;

которая не зависит от внешнего вида ученика настроения преподавателя или других косвенных факторов; широкий выбор средств связи и форм взаимодействия между студентами и преподавателями.

Качество дистанционного образования ничем не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит традиционное. Причин этому несколько: индивидуальный подход, доступ к электронным библиотекам, применение современных технологий и т.д.

Возможные минусы «дистанционки»

Дистанционный формат подходит только тем, кто обладает сильной мотивацией и развитым чувством самоконтроля, поскольку большую часть материала приходится осваивать самостоятельно. Также не всегда у обучающихся через интернет есть возможность отработки полученных знаний на практике. Также такой тип обучения может не подойти тем людям, которые хотели бы развить коммуникативные навыки с помощью погружения в среду реального учебного заведения.

Также важно правильно подобрать необходимый именно вам курс или программу обучения. Сделать это можно на сайте https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki/. Центр дистанционного образования имеется сертификат на ведение образовательной деятельности и работает по всей России. Будущих студентов ждут десятки программ повышения квалификации и курсов профпереподготовки, а также опытные преподаватели и гибкий график обучения.

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