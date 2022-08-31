31 августа
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Образование

Дистанционное образование: плюсы и минусы

Все чаще люди отказываются от очной и заочной форм обучения, отдавая предпочтение дистанционному варианту. Основная причина такого выбора — колоссальная экономия времени, ведь в результате студент также получает полноценное образование, но в период освоения программы он может работать, ухаживать за маленьким ребенком или заниматься другими делами.

Вебинар. Ноутбук.
Вебинар. Ноутбук.
СС0

ЦППК — Центр профессиональной переподготовки кадров предлагает вам подобрать подходящую именно вам программу профпереподготовки или курсы повышения квалификации, мы же расскажем о том, какими еще плюсами (а, возможно, и минусами) обладает такой формат.

Чем хорошо дистанционное образование?

«Дистанционка» — самостоятельная форма обучения, в основе которой лежит использование современных информационных технологий. Чтобы получить образование в любом крупном городе, не нужно куда-то ехать, достаточно иметь стабильный интернет.

Другие плюсы такого формата:

  • экономия средств (не нужно снимать жилье, тратиться на транспорт и т.д.);
  • нет привязки к месту проживания студента;
  • сокращается время получения образования, прохождения курсов и т.д.;
  • подходит тем, кому очный формат недоступен (например, по состоянию здоровья);
  • возможность спланировать свой график и степень нагрузки так, как удобно именно вам;
  • практически безграничный доступ к самым разным учебным материалам;
  • снижение уровня стресса во время аттестационных мероприятий;
  • более объективная оценка знаний студента, которая не зависит от внешнего вида ученика, настроения преподавателя или других косвенных факторов;
  • широкий выбор средств связи и форм взаимодействия между студентами и преподавателями.

Качество дистанционного образования ничем не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит традиционное. Причин этому несколько: индивидуальный подход, доступ к электронным библиотекам, применение современных технологий и т.д.

Возможные минусы «дистанционки»

Дистанционный формат подходит только тем, кто обладает сильной мотивацией и развитым чувством самоконтроля, поскольку большую часть материала приходится осваивать самостоятельно. Также не всегда у обучающихся через интернет есть возможность отработки полученных знаний на практике. Также такой тип обучения может не подойти тем людям, которые хотели бы развить коммуникативные навыки с помощью погружения в среду реального учебного заведения.

Также важно правильно подобрать необходимый именно вам курс или программу обучения. Сделать это можно на сайте https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki/. Центр дистанционного образования имеется сертификат на ведение образовательной деятельности и работает по всей России. Будущих студентов ждут десятки программ повышения квалификации и курсов профпереподготовки, а также опытные преподаватели и гибкий график обучения.

«Центр профессиональной подготовки кадров»

8 (800) 777-08-21 звонок по России бесплатный

г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/7, офис 307 пн-пт 8:00−18:00

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