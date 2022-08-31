Дистанционное образование: плюсы и минусы

ЦППК — Центр профессиональной переподготовки кадров предлагает вам подобрать подходящую именно вам программу профпереподготовки или курсы повышения квалификации, мы же расскажем о том, какими еще плюсами (а, возможно, и минусами) обладает такой формат.
Чем хорошо дистанционное образование?
«Дистанционка» — самостоятельная форма обучения, в основе которой лежит использование современных информационных технологий. Чтобы получить образование в любом крупном городе, не нужно куда-то ехать, достаточно иметь стабильный интернет.
Другие плюсы такого формата:
- экономия средств (не нужно снимать жилье, тратиться на транспорт и т.д.);
- нет привязки к месту проживания студента;
- сокращается время получения образования, прохождения курсов и т.д.;
- подходит тем, кому очный формат недоступен (например, по состоянию здоровья);
- возможность спланировать свой график и степень нагрузки так, как удобно именно вам;
- практически безграничный доступ к самым разным учебным материалам;
- снижение уровня стресса во время аттестационных мероприятий;
- более объективная оценка знаний студента, которая не зависит от внешнего вида ученика, настроения преподавателя или других косвенных факторов;
- широкий выбор средств связи и форм взаимодействия между студентами и преподавателями.
Качество дистанционного образования ничем не уступает, а в некоторых случаях даже превосходит традиционное. Причин этому несколько: индивидуальный подход, доступ к электронным библиотекам, применение современных технологий и т.д.
Возможные минусы «дистанционки»
Дистанционный формат подходит только тем, кто обладает сильной мотивацией и развитым чувством самоконтроля, поскольку большую часть материала приходится осваивать самостоятельно. Также не всегда у обучающихся через интернет есть возможность отработки полученных знаний на практике. Также такой тип обучения может не подойти тем людям, которые хотели бы развить коммуникативные навыки с помощью погружения в среду реального учебного заведения.
Также важно правильно подобрать необходимый именно вам курс или программу обучения. Сделать это можно на сайте https://cpkrus.ru/kursy-professionalnoj-perepodgotovki/. Центр дистанционного образования имеется сертификат на ведение образовательной деятельности и работает по всей России. Будущих студентов ждут десятки программ повышения квалификации и курсов профпереподготовки, а также опытные преподаватели и гибкий график обучения.
«Центр профессиональной подготовки кадров»
8 (800) 777-08-21 звонок по России бесплатный
г. Тюмень, ул. Республики, д. 14/7, офис 307 пн-пт 8:00−18:00
Повышение квалификации по всей России — https://cpkrus.ru/kursy-povyshenie-kvalifikacii/