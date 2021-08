Открылась новая магистерская программа «Экономика здравоохранения»

Слушатели научатся составлять плановую и отчетную финансово-экономическую документацию, вести управленческий учёт для целей оптимизации затрат, калькулировать себестоимость и проводить государственные закупки для целей медицинских организаций. В рамках учебного процесса будут рассмотрены основные функции планирования, учета, регулирования и контроля финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

Цель программы «Экономика здравоохранения» — подготовка высококвалифицированных экономистов для сферы здравоохранения, способных осуществлять проектно-экономическую деятельность в целях повышения эффективности финансового управления медицинскими организациями.

«Для оценки актуальности заявленной программы обучения нами был проанализирован рынок образовательных услуг в рамках данной сферы. Это направление подготовки действительно является востребованным не только на территории России, но и за ее пределами. Так, обучение по направлению магистратуры и PhD «Экономика в сфере здравоохранения» осуществляется в Deakin University (Австралия), The Australian National University (Австралия), University of Ottawa (Канада), University of Sheffield (Великобритания) и многих других. Мы же постарались учесть особенности российских реалий, детально проработали учебный план совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края, — прокомментировала Наталья Торгашова, заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к. э. н.