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Образование
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Открылась новая магистерская программа «Экономика здравоохранения»

Алтайский филиал РАНХиГС приглашает в магистратуру на новое программу «Экономика здравоохранения».

Алтайский филиал РАНХиГС

Слушатели научатся составлять плановую и отчетную финансово-экономическую документацию, вести управленческий учёт для целей оптимизации затрат, калькулировать себестоимость и проводить государственные закупки для целей медицинских организаций. В рамках учебного процесса будут рассмотрены основные функции планирования, учета, регулирования и контроля финансовых, трудовых и материальных ресурсов.

Цель программы «Экономика здравоохранения» — подготовка высококвалифицированных экономистов для сферы здравоохранения, способных осуществлять проектно-экономическую деятельность в целях повышения эффективности финансового управления медицинскими организациями.

«Для оценки актуальности заявленной программы обучения нами был проанализирован рынок образовательных услуг в рамках данной сферы. Это направление подготовки действительно является востребованным не только на территории России, но и за ее пределами. Так, обучение по направлению магистратуры и PhD «Экономика в сфере здравоохранения» осуществляется в Deakin University (Австралия), The Australian National University (Австралия), University of Ottawa (Канада), University of Sheffield (Великобритания) и многих других. Мы же постарались учесть особенности российских реалий, детально проработали учебный план совместно с Министерством здравоохранения Алтайского края, — прокомментировала Наталья Торгашова, заведующий кафедрой экономики и финансов Алтайского филиала РАНХиГС, к. э. н.

Обучение могут пройти сотрудники медицинских организаций: заместитель руководителя по финансовым вопросам; заместитель руководителя по экономическим вопросам; начальник финансово-экономического отдела. А также выпускники высших учебных заведений (бакалавр, специалист) и работники, обладающие определенным уровнем компетенций в изучаемой области.

Образовательный проект предполагает заочное обучение на протяжении двух лет и трех месяцев. Документы можно подать по 12 ноября 2021 года.

Подробнее узнать о магистерской программе можно, позвонив по телефону (3852) 503−431. Контактное лицо: Наталья Александровна Торгашова.

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