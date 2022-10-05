5 октября
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Образование

Художественная студия «ProИЗО» открывает набор группы для подготовки абитуриентов

Проводим подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих!

Подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих.
Подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих.
Художественная студия "ProИЗО"

Занятия проводятся в нашей студии по специально разработанной программе, позволяющей в сжатые сроки подготовиться к успешному прохождению вступительных экзаменов.

Для качественной подготовки к поступлению «с нуля», необходимо заниматься 2 раза в неделю по 3 академических часа.

Возможны как групповые занятия, так и индивидуальная работа в удобное время и по индивидуальной программе.

Абитуриентам, имеющим за плечами художественную школу или ИЗО-студию, предлагается расширить свои знания и навыки академического рисунка.

Групповые занятия: понедельник, вторник с 16:00 до 18:15.

Продолжительность курса 6−9 месяц по 8 занятий.

Ключевые особенности:

  • Индивидуальная работа с каждым учеником.
  • Профессиональный педагог-художник.
  • Опыт в области изобразительного искусства более 30 лет.
  • Студией предоставляются все необходимые материалы и инструменты.
  • Получите ответы на все ваши вопросы.
Подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих.
Подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих.
Художественная студия «ProИЗО»

Автор и преподаватель — Татьяна Дмитриевна Бехало (художественный руководитель студии; Омский государственный университет, художественно-графический факультет, специализация — масляная живопись, графика).

Программа курса:

  • Рисунок отдельных геометрических тел в различных ракурсах
  • Рисунок группы геометрических тел
  • Рисунок гипсового орнамента
  • Рисунок драпировки
  • Простые натюрморты с драпировками и бытовыми предметами
  • Работа различными графическими материалами (графит, уголь, сангина и т.д.)

Студия находится в самом центре Барнаула: пр. Социалистический, 109, кабинет 410.

Занятия проводятся в малых группах, количество мест ограничено!

Предварительная запись обязательна!

Студия живописи и графики «ProИЗО»

Телефон: +7 (3852) 595−464
WhatsApp (моб.): +7 (923) 005-04-71
ВКонтакте: https://vk.com/proizo_org
Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, каб. 410
Сайт: proizo.org

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