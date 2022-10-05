Художественная студия «ProИЗО» открывает набор группы для подготовки абитуриентов

Проводим подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих!

Подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих.

Занятия проводятся в нашей студии по специально разработанной программе, позволяющей в сжатые сроки подготовиться к успешному прохождению вступительных экзаменов.

Для качественной подготовки к поступлению «с нуля», необходимо заниматься 2 раза в неделю по 3 академических часа.

Возможны как групповые занятия, так и индивидуальная работа в удобное время и по индивидуальной программе.

Абитуриентам, имеющим за плечами художественную школу или ИЗО-студию, предлагается расширить свои знания и навыки академического рисунка.

Групповые занятия: понедельник, вторник с 16:00 до 18:15.

Продолжительность курса 6−9 месяц по 8 занятий.

Ключевые особенности: Индивидуальная работа с каждым учеником.

Профессиональный педагог-художник.

Опыт в области изобразительного искусства более 30 лет.

Студией предоставляются все необходимые материалы и инструменты.

Получите ответы на все ваши вопросы.

Подготовительные курсы по академическому рисунку для поступающих. Художественная студия «ProИЗО»

Автор и преподаватель — Татьяна Дмитриевна Бехало (художественный руководитель студии; Омский государственный университет, художественно-графический факультет, специализация — масляная живопись, графика).

Программа курса: Рисунок отдельных геометрических тел в различных ракурсах

Рисунок группы геометрических тел

Рисунок гипсового орнамента

Рисунок драпировки

Простые натюрморты с драпировками и бытовыми предметами

Работа различными графическими материалами ( графит , уголь , сангина и т.д.)

Студия находится в самом центре Барнаула: пр. Социалистический, 109, кабинет 410.

Занятия проводятся в малых группах, количество мест ограничено!

Предварительная запись обязательна!

Студия живописи и графики «ProИЗО»

Телефон: +7 (3852) 595−464

WhatsApp (моб.): +7 (923) 005-04-71

ВКонтакте: https://vk.com/proizo_org

Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, каб. 410

Сайт: proizo.org