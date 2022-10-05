Художественная студия «ProИЗО» открывает набор группы для подготовки абитуриентов

Занятия проводятся в нашей студии по специально разработанной программе, позволяющей в сжатые сроки подготовиться к успешному прохождению вступительных экзаменов.
Для качественной подготовки к поступлению «с нуля», необходимо заниматься 2 раза в неделю по 3 академических часа.
Возможны как групповые занятия, так и индивидуальная работа в удобное время и по индивидуальной программе.
Абитуриентам, имеющим за плечами художественную школу или ИЗО-студию, предлагается расширить свои знания и навыки академического рисунка.
Групповые занятия: понедельник, вторник с 16:00 до 18:15.
Продолжительность курса 6−9 месяц по 8 занятий.
Ключевые особенности:
- Индивидуальная работа с каждым учеником.
- Профессиональный педагог-художник.
- Опыт в области изобразительного искусства более 30 лет.
- Студией предоставляются все необходимые материалы и инструменты.
- Получите ответы на все ваши вопросы.
Автор и преподаватель — Татьяна Дмитриевна Бехало (художественный руководитель студии; Омский государственный университет, художественно-графический факультет, специализация — масляная живопись, графика).
Программа курса:
- Рисунок отдельных геометрических тел в различных ракурсах
- Рисунок группы геометрических тел
- Рисунок гипсового орнамента
- Рисунок драпировки
- Простые натюрморты с драпировками и бытовыми предметами
- Работа различными графическими материалами (графит, уголь, сангина и т.д.)
Студия находится в самом центре Барнаула: пр. Социалистический, 109, кабинет 410.
Занятия проводятся в малых группах, количество мест ограничено!
Предварительная запись обязательна!
Студия живописи и графики «ProИЗО»
Телефон: +7 (3852) 595−464
WhatsApp (моб.): +7 (923) 005-04-71
ВКонтакте: https://vk.com/proizo_org
Адрес: пр. Социалистический, 109, 4 этаж, каб. 410
Сайт: proizo.org