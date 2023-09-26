Институт гуманитарных наук АлтГУ приглашает освоить новые профессии, входящие в топ популярных на рынке труда

В современном мире, где технологии развиваются с невероятной скоростью, образование становится ключевым фактором для успешной карьеры и личностного роста. Но чтобы быть востребованным и конкурентоспособным специалистом на рынке труда, следует придерживаться концепции непрерывного обучения на протяжении всей жизни, так называемого lifelong learning*, поскольку быстро меняющийся мир требует от людей постоянного обновления знаний и навыков, чтобы они могли успешно адаптироваться к новым условиям жизни и работы.

Учитывая данные тенденции, Институт гуманитарных наук (ИНГ) Алтайского государственного университета стремится постоянно обновлять и расширять спектр образовательных программ, в том числе дополнительного профобразования (ДПО), что позволяет предоставить обучающимся разнообразный пул образовательных компетенций для повышения их квалификации в различных областях гуманитарных наук и смежных с ними специальностях.

ИГН АлтГУ приглашает освоить новые профессии, входящие в топ популярных на рынке труда. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

В 2021 году Институт гуманитарных наук АлтГУ присоединился к национальному проекту «Демография», нацеленному на бесплатную помощь гражданам в повышении квалификации и востребованности на рынке труда. Проект «Демография» — это инициатива правительства Российской Федерации, направленная на повышение качества жизни граждан и поддержку демографической политики страны. В рамках проекта предусмотрены меры по развитию образования, в том числе и бесплатное обучение.

ИГН АлтГУ приглашает освоить новые профессии, входящие в топ популярных на рынке труда. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

В этом году ИГН вошел в федеральный проект с 12 программами, которые размещены на LMS платформе Odin, что поспособствует расширению географии их участников.

Так, например, в рамках нацпроекта «Демография» была разработана программа дополнительного профессионального образования «Менеджер по персоналу и специалист/инспектор по кадрам», освоить которую предлагается лицам, имеющим среднее профессиональное или высшее образование.

Выпускники данной программы научатся порядку ведения и хранения документов по оформлению трудовых отношений, по управлению персоналом в соответствии с требованиями законодательства РФ и корпоративными политиками; порядку оформления установленных законодательством РФ форм отчетности в государственные органы и нормам этики делового общения; научатся документировать трудовые отношения различных категорий работников и специальных субъектов трудового права в соответствии с действующим законодательством РФ, регламентами (стандартами) документооборота организации; выявлять ошибки, неточности, исправления и недостоверную информацию в документах, определять подлинность представленных документов; вести учет и регистрацию документов в информационных системах и на материальных носителях. В целом, выпускники данной программы будут владеть всеми необходимыми навыками в области управления персоналом в организации.

Еще одна программа, разработанная на основе профессионального стандарта «Специалист дистанционного информационно-справочного обслуживания» утвержденного в соответствии с приказом Министерства труда и социальной защиты РФ, — «Диспетчер call-центра».

Данная программа нацелена на развитие профессиональных компетенций слушателей, включающих теоретические знания и навыки в сфере телемаркетинга необходимых оператору call-центра, алгоритмы эффективного общения с клиентами по средствам телефонии, повышение общего культурного уровня и уровня профессиональной самореализации.

Выпускники программы «Диспетчер call-центра» будут владеть технологией обработки входящих звонков, методами управления и мотивации персонала, управлением качеством обслуживания клиентов, а также различными аспектами работы с клиентами, включая психологию общения и конфликтологию, и рядом других компетенций.

В этом году специалисты ИГН АлтГУ разработали две программы дополнительной профессиональной переподготовки в одной из самых востребованных областей гуманитарного образования — дизайне.

Например, для тех, кто хочет связать свою трудовую деятельность с ландшафтно-архитектурным формированием среды населенных мест и территорий, и получить профессию ландшафтного архитектора, ведется набор на программу «Основы ландшафтного дизайна».

Слушателей этой программы научат выполнять отдельные виды работ по ландшафтному анализу территории; сформируют им навыки построения проектов с помощью компьютерного проектирования, базовых основ рисунка, композиции и монументальной живописи в дизайне среды, и навыки разработки дизайн - проектов с учетом тенденций развития современной визуальной культуры, базовых принципов ландшафтной архитектуры; расскажут об особенностях декоративного растениеводства, почвоведения и дендрологии, а также познакомят с основами натурных обследований объекта ландшафтной архитектуры и подготовки документации, необходимой для составления задания на проектирование.

Тем, кто хотел бы заняться дизайном архитектурной среды помещений и интерьеров, и получить корочки «Архитектора-дизайнера», Институт гуманитарных наук АлтГУ предлагает пройти обучение по программе профессиональной переподготовки «Основы дизайна интерьера».

Выпускники данного направления смогут анализировать содержание проектных задач, выбирать методы и средства их решения, научатся использовать средства автоматизации архитектурно-дизайнерского проектирования и компьютерного моделирования, познакомятся с основами архитектурной композиции и закономерностями визуального восприятия, овладеют навыками разработки конструктивно-технических решений отдельных объектов архитектурной среды и их фрагментов, а также освоят многие другие компетенции, необходимые для работы в области дизайна интерьера.

ИГН АлтГУ приглашает освоить новые профессии, входящие в топ популярных на рынке труда. Фото предоставлено пресс-службой АлтГУ.

Остается добавить, что федеральные проект «Содействие занятости» национального проекта «Демография» — это возможность бесплатно освоить новую востребованную профессиональную область: гражданам в возрасте 50 лет и старше, предпенсионного возраста;

молодежи в возрасте до 35 лет;

безработным мамам с ребенком до 7 лет;

мамам в декрете с ребенком до 3-х лет;

безработным и гражданам, находящимся под риском увольнения. Ссылка на сайт для записи на программы и курсы: https://dpo.asu.ru/demography/

* Учение длиною в жизнь.