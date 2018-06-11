Минобр Украины намерен убрать из школьных учебников слова "родители" и "цыгане"

Министерство образования и науки Украины сообщило о выявлении ?"вопиющих случаев дискриминации" в ходе проведенной экспертизы школьных учебников. Для решения проблемы ведомство предлагает запретить использование слов "родители" и "цыгане", сообщают "Известия".
Использование слова "цыгане" в ведомстве посчитали "недопустимым для демократической страны анахронизмом". А термин "родители" заставляет детей из неполных семей чувствовать себя неполноценными, уверены в министерстве.
"Часть общества не поняла целесообразности этого замечания, хотя оно напрямую касается защиты почти половины украинских детей", — говорится в сообщении на сайте Минобрнауки.
Комиссия пришла к выводу, что формулировки задач в учебниках вроде "составьте распорядок дня вашей семьи вместе с родителями" указывают на ограниченные возможности 3 млн детей в стране — они проживают в неполных семьях. Это почти 40% от общего числа несовершеннолетних.
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