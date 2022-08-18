Алтайский государственный университет уже зачислил более 1500 абитуриентов на бюджет по программам бакалавриата, специалитета на очную форму обучения. Приемная комиссия объявила о полном закрытии контрольных цифр приема по этим направлениям.

Приемная комиссия продолжает работу — в АлтГУ ожидают зачисление абитуриентов на направление подготовки магистратуры и аспирантуры, а также бакалавриата и специалитета очной, очно-заочной и заочной формы обучения.

50-я юбилейная приемная кампания в классическом университете бьет рекорды предыдущих лет. Рассказываем о 10 достижениях единственного вуза края, вошедшего в программу стратегического лидерства «Приоритет-2030», по итогам приемки в 2022 году.

Итоги приемной кампании-2022 в АлтГУ: 10 фактов успешного лидерства. Фото: Алтайский государственный университет.

Факт 1 Всего в университете в этом году предусмотрено 2929 бюджетных мест по разным уровням подготовки, что на 10% больше, чем в приемной кампании 2021 года. АлтГУ предоставил максимальное количество мест среди вузов региона. Наибольшее количество бюджетных мест для студентов выделили в Институте гуманитарных наук — 691 по разным направлениям подготовки.

Факт 2 В ходе приемной кампании 2022 года в АлтГУ подали документы свыше 10 000 человек на более чем 300 образовательных программ. Самым популярным среди абитуриентов стал Институт гуманитарных наук.

Итоги приемной кампании-2022 в АлтГУ: 10 фактов успешного лидерства. Фото: Алтайский государственный университет.

Факт 3 АлтГУ набрал рекордное количество поступивших в вуз олимпиадников — 28 человек. Это на 20% больше, чем в рамках приемной кампании прошлого года. По этому показателю вуз также лидирует в Алтайском крае и входит в первую пятерку в СФО. С 1 сентября студенты-олимпиадники, поступившие в АлтГУ, будут получать стипендию до 35 тысяч рублей.

Факт 4 Перед первокурсниками открываются большие перспективы. Например, пять студентов АлтГУ в этом году стали единственными в Алтайском крае обладателями стипендий президента Российской Федерации.

Итоги приемной кампании-2022 в АлтГУ: 10 фактов успешного лидерства. Фото: Алтайский государственный университет.

Факт 5 АлтГУ все чаще выбирают иностранцы — более 800 иностранных граждан подали оригиналы документов и согласия на зачисление в вуз. Таким образом в АлтГУ ежегодно учатся представители более 20 стран: Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Китая, Германия, Азербайджан, Вьетнам, Нигерия, страны Прибалтики и др.

Факт 6 Более 1500 абитуриентов из различных субъектов РФ предпочли Алтайский государственный университет. 1 сентября в Барнаул приедут учиться студенты из Республики Алтай, Кемеровской области, Республики Тыва, Республика Бурятия, Новосибирская область, Красноярского края, Кировской области, Московской области, Республики Саха (Якутия), Хакаской республики, Ханты-Мансийского Автономного округа и др. Таким образом в АлтГУ будут учиться студенты из 72 регионов (!) России.

Студенты АлтГУ празднуют Масленицу. Анастасия Борисова , altapress.ru

Факт 7 Самыми популярными направлениями в 2022 в АлтГУ стали: «Информационная безопасность», «Прикладная информатика», «Реклама и связи с общественностью», «Медиакоммуникации», «Юриспруденция», «Лингвистика», «Экономика», «Менеджмент», «Фармация», «Биотехнология».

Факт 8 Среди абитуриентов целевого набора самыми популярными стали пять институтов АлтГУ: Институт гуманитарных наук, Юридический институт, Институт географии, Международный институт экономики, менеджмента и информационных систем, Институт цифровых технологий, электроники и физики.

Итоги приемной кампании-2022 в АлтГУ: 10 фактов успешного лидерства. Фото: Алтайский государственный университет.

Факт 9 Алтайский государственный университет в 2022 году стал единственным за Уралом вузом, который начал готовить специалистов в области биофармакологии.