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Образование
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IV международный научно-практический форум «Культура евразийского региона»

30 мая - 2 июня 2024 года в рамках празднования 50-летнего юбилея Алтайского государственного института культуры пройдет IV Международный научно-практический форум «Культура евразийского региона».

Здание Алтайского государственного института культуры.
Здание Алтайского государственного института культуры.
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

Работа форума будет посвящена вопросам изучения, сохранения и трансляции нематериального культурного наследия Евразийского региона и организации гуманитарного сотрудничества стран СНГ в условиях многополярного мира. В форуме примут участие более 200 участников, в том числе 60 кандидатов наук, 20 докторов наук из 45 высших учебных и научно-исследовательских учреждений, а также представители образовательных учреждений социокультурной сферы из России, Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Таджикистана, Узбекистана, Азербайджана, Армении и Китая.

Участников форума ожидает насыщенная программа, наполненная научными, просветительскими, творческими и культурно-досуговыми мероприятиями. Пленарное заседание пройдёт в форме панельной дискуссии «Культурное сотрудничество стран Евразии в условиях современности: вызовы, задачи, стратегия» с участием ректоров образовательных организаций сферы культуры евразийского региона.

Дискуссионные вопросы, связанные с сохранением, освоением и трансляцией культурного наследия и использования его потенциала в реализации образовательно-воспитательной деятельности, будут обсуждены в рамках круглых столов «Высшая школа и современные образовательные тренды в сфере художественного образования в странах Евразии» и «Деятельность учреждений культуры в условиях цифровых вызовов XXI века» и четырёх секций VIII Международной научно-практической конференции «Культура в евразийском пространстве: традиции и новации».

Программа.
Программа.
Источник: пресс-служба Алтайского государственного института культуры.

В качестве спикеров и модераторов форума выступят ведущие ученые, специалисты в области сохранения и трансляции нематериального наследия России, Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Киргизии, Казахстана. Представители иностранных делегаций обсудят стратегию дальнейшего взаимодействия и утвердят план основных мероприятий на III заседании Содружества азиатских учреждений образования в сфере культуры.

Также в ходе форума состоятся: выставка работ известных художников и народных мастеров региона «Палитра Алтая», юбилейный праздничный концерт, культурно-экскурсионные программы.

Познакомиться с подробной программой мероприятий форума можно на сайте

Открытие форума состоится

30 мая 2024 г. в 10:15

в концертном зале АГИК по адресу пр. Ленина, 66

по адресу: пр. Ленина, 66.

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