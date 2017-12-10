В Новосибирской области хотели выгнать из школы 11-классниц из-за мемов на учителей

Мемы на бердских учителей. Фото : опубликовано на kurer-sreda.ru. Мемы на бердских учителей. Фото : опубликовано на kurer-sreda.ru. Мемы на бердских учителей. Фото : опубликовано на kurer-sreda.ru. Мемы на бердских учителей. Фото : опубликовано на kurer-sreda.ru. Мемы на бердских учителей. Фото : опубликовано на kurer-sreda.ru. Мемы на бердских учителей. Фото : опубликовано на kurer-sreda.ru.

Обе отлично учатся , пишет газета. Однако оскорбленных учителей это не остановило, некоторые из педагогов заговорили об отчислении 11-класниц. По словам сотрудников школы, в отдельных мемах использовалась ненормативная лексика.

Обнаруженную учителями группу из соцсети уже удалили. Директор школы заверил издание, что девочки доучатся в этом учебном заведении до конца. Школьницы уже извинились перед учителями.

Как заявила одна из создательниц мемов, вмешательство местных журналистов в эту историю помогло девушкам остаться в школе:

— Директору сказали, что нас не имеют права выгонять. Но негативное отношение осталось со стороны почти всего педсостава и учащихся, которым ситуацию преподносили только директор и завуч со своей точки зрения. Поэтому приходится ходить, объяснять и показывать сделанные нами мемы, чтобы люди увидели ситуацию с другой точки зрения и поняли, что цели оскорбить мы не преследовали

По словам девушки, картинки с матами они не придумывали, а взяли из сети: эти мемы давно гуляли по интернету.