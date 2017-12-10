В Новосибирской области хотели выгнать из школы 11-классниц из-за мемов на учителей

Учителя бердской школы №3 не оценили шутки двух учениц 11 класса, создавших в соцсети Вконтакте группу, в которой девушки с помощью т.н. мемов шутили над педагогами. Школьница грозило исключение, пишет местное издание "Курьер. Среда. Бердск".
Обе отлично учатся , пишет газета. Однако оскорбленных учителей это не остановило, некоторые из педагогов заговорили об отчислении 11-класниц. По словам сотрудников школы, в отдельных мемах использовалась ненормативная лексика.
Обнаруженную учителями группу из соцсети уже удалили. Директор школы заверил издание, что девочки доучатся в этом учебном заведении до конца. Школьницы уже извинились перед учителями.
Как заявила одна из создательниц мемов, вмешательство местных журналистов в эту историю помогло девушкам остаться в школе:
— Директору сказали, что нас не имеют права выгонять. Но негативное отношение осталось со стороны почти всего педсостава и учащихся, которым ситуацию преподносили только директор и завуч со своей точки зрения. Поэтому приходится ходить, объяснять и показывать сделанные нами мемы, чтобы люди увидели ситуацию с другой точки зрения и поняли, что цели оскорбить мы не преследовали
По словам девушки, картинки с матами они не придумывали, а взяли из сети: эти мемы давно гуляли по интернету.
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