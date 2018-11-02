Как поехать учиться из Барнаула в Китай и где там потом работать

Образование в Китае привлекает иностранцев, в том числе россиян, относительной дешевизной, удобством проживания и возможностью сделать международную карьеру. Но есть сложности с постоянным трудоустройством и подработкой в этой стране. А, кроме того, как бы хорошо вы ни знали английский язык, там никуда не деться от китайского. Что еще нужно знать, если вы хотите получить образование в Поднебесной?

Краткое содержание

Почему едут в Китай?

В последнее время считается, что высшее образование в Азии открывает большие возможности. Китайские вузы занимают лидирующие позиции в различных рейтингах, в частности, первые пять строк в рейтинге вузов стран BRICS.

В Китае действует целевая госпрограмма по «репатриации» преподавательского состава. Лучшим учителям предлагают немалые деньги за работу в китайских вузах, и они возвращаются из Европы и США. Так что в университетах Китая можно получить образование мирового уровня.

Китай. СС0

Кроме того, Китай предоставляет широкие возможности знакомства с другими иностранцами: вузы сотрудничают со многими странами Европы, Америки и Азии. И, конечно, эта страна привлекает своей экзотической культурой и древней историей.

Что предлагают школы

Поехать в Китай учиться можно после 9 и 11 классов. Система там такая же, как в России: поступить в колледж или университет можно только имея на руках аттестат о полном среднем образовании.

После 9 класса можно обучаться три года в китайских школах (в некоторые принимают с нулевым знанием китайского языка), потом поступить в университет. Можно отправиться в Китай целенаправленно изучать язык: там есть курсы любой длительности, под которые дают гранты.

В Китае есть бакалаврские и магистерские программы на английском языке. Например, Чанчуньский политехнический университет предлагает «англоязычную» магистратуру по IT. Знать китайский в этом случае необязательно, его можно выучить в процессе. Но потребуется международный сертификат, подтверждающий знание английского.

Китай. СС0

По данным компании Chinagroups, специализирующейся на обучении в Китае, чаще всего российские студенты выбирают международную экономику и торговлю, китайский язык и литературу, туристический менеджмент, маркетинг, финансы.

Как уехать в Китай

Самый простой способ уехать в Китай — это поступить в университет в Барнауле и отправиться учиться по обмену. После окончания бакалавриата можно продолжить обучение в Китае по магистерским программам.

Языковые курсы и обмены доступны студентам классического и технического университетов по программам академической мобильности.

АлтГУ включен в состав базовых вузов Университета Шанхайской организации сотрудничества (УШОС). У классического университета есть долгосрочные договоры с 12 вузами в разных частях Китая. Их количество растет, и ежегодно по обменным программам в Поднебесную отправляют около 130 студентов.

Китай. СС0

Светлана Глушанина,

начальник отдела международных образовательных программ и академической мобильности АлтГУ:

Как показывает практика, после полугодовой или годовой стажировки они могут сдать международный экзамен для иностранцев HSK, и фактически для них будет открыто дальнейшее обучение в любом китайском вузе.

Помимо языка стажировка предполагает и знакомство с культурой страны: здесь преподают музыку, ушу, изучают литературу и кинематограф.

Как выучить язык

Отправляться в Китай лучше, если ты уже знаешь язык так, чтобы общаться. Его можно выучить за год, а потом быстро «дорасти» до международного уровня уже в языковой среде.

Обязательно нужно учиться писать иероглифы. Всего их там более 20 тысяч, обычный китаец знает 4 тысячи. Чтобы изъясняться, достаточно 500, но это самый базовый уровень. Чтобы вообще без проблем жить в Китае, придется выучить 1200−2000 знаков.

В Барнауле десятки школ обучают китайскому. Стоимость курсов варьируется от 1500 до 3000 в месяц.

Китай. СС0

Людмила Белозерских,

преподаватель и переводчик китайского языка , выпускница Янтайского государственного университета:

Я поехала в Китай со второго курса АлтГУ, как выяснилось, с недостаточным знанием языка. И мне было крайне тяжело. Я там сломала ногу. Спасибо девочкам, которые уже знали китайский, они объясняли врачу, что со мной, а мне переводили его рекомендации. Без языка вы там пропадете точно. Придется потрудиться, но, с другой стороны, в языковой среде все учится в разы быстрее, чем в Барнауле.

Главное — поспать

В отличие от европейских вузов в Китае, как и в России, у студентов нет возможности выбирать курсы и самостоятельно формировать программу обучения. Все лекции и практические занятия фиксированные.

Обучение довольно интенсивное, и нагрузка на студентов велика. К этому надо быть готовым. Занятия начинаются в 8:00. Есть двухчасовой обеденный перерыв. В это свободное время китайские студенты предпочитают поспать, и другим советуют то же.

Затем лекции продолжаются примерно до 17:00. Но и после этого отдохнуть не получится. Домашних заданий будет столько, что нужно провести еще несколько часов в библиотеке.

Китай. Людмила Белозерских.

По словам Светланы Глушаниной, на стажировку за рубеж едут, как правило, самые лучшие студенты. Не только потому, что для этой поездки нужна хорошая успеваемость, но и потому, что никто не отменяет учебный план в вузе на то время, которое студент проведет в другой стране. Для того, чтобы не брать академический отпуск, ему придется сдать сессию наравне со всеми.

Еда и привычки

Одним сложно привыкнуть к шумным улицам и хаосу на дорогах в Китае, другим — к манере местных громко разговаривать по телефону, третьим — к тому, что до зрелого возраста китайцы ведут себя как наивные и избалованные дети.

Людмила Белозерских,

преподаватель и переводчик китайского языка , выпускница Янтайского государственного университета:

В Пекине в магазине игрушек встретила госпожу Ли. Ее сын орал: «Ты точно купишь мне эти барабаны! Ты должна мне! А-а-а! Иначе я тебе не сын!». И она купила на последние деньги. Я спросила, почему она так балует ребенка. Она сказала, что мечтает, как мальчик станет выдающимся человеком и прославит родину. Политика ограничения рождаемости привела к тому, что дети в этой стране — это такие «маленькие императоры». Каждый китаец знает, что ребенок —это гордость великой империи, а любой «отказ» может ему навредить. Поэтому дети растут как цветы в ботаническом саду. И такими остаются лет до 50.

Китай. Людмила Белозерских.

Но больше всего российских студентов в Китае удивляет еда. Там восемь региональных кухонь. На севере больше жирного, на юге — острого. Порции довольно большие, китайцы вообще любят поесть. Светлана Глушанина говорит, что часто наши студенты возвращаются, изрядно прибавив в весе.

Роман Райкин,

проректор АлтГУ по развитию международной деятельности:

Попадаются люди, которые тяжело адаптируются в чужой культурной среде, начинают паниковать, вплоть до досрочного отъезда домой. Но есть и более стойкие, быстрее и безболезненнее проходящие неизбежный процесс адаптации. В награду они получают бесценные коммуникативные навыки, опыт работы в интернациональных командах. Как раз такие люди потом эффективно работают на международном уровне.

Где жить

Снимать квартиру в азиатских странах можно только тогда, когда уже обзавелся хорошими друзьями или нашел любовь. В других случаях это просто бессмысленно: китайские университеты — это, как правило, целый город в городе, в котором все в шаговой доступности: университет, кампусы, магазины, все бытовые услуги.

Аренда жилья за пределами студгородка в Китае — это неоправданно дорого и грозит проблемами с регистрацией.

Китай. Людмила Белозерских.

Светлана Глушанина,

начальник отдела международных образовательных программ и академической мобильности АлтГУ:

Как правило, китайские университеты представляют собой кампусы, в которых общежития находятся в непосредственной близости от учебных корпусов. Уровень общежитий, конечно, разный, но в большинстве случаев он устраивает наших студентов.

Сколько стоит обучение

Цена обучения в Китае может быть в несколько раз ниже, чем в Европе и Америке. Учеба в вузах-партнерах для барнаульских студентов бесплатна, но дополнительные затраты придется понести — перелет, питание и проживание.

По данным сайта поиска и сравнения учебных программ Hotcourses, в среднем стоимость бакалавриата в Китае составляет 95−300 тыс. рублей в год, магистратура — 120−450 тыс. Как правило, курсы в области искусств стоят дешевле, инженерные и научные программы — самые дорогостоящие. Цена повышается и в зависимости от рейтинга вуза.

По самым скромным подсчетам, студенту на жизнь в Китае достаточно 100−150 тыс. рублей в семестр. Там относительно дешевая еда, но достаточно дорогие развлечения.

Китай. Людмила Белозерских.

За что могут отчислить

Почти все студенты хотят найти подработку в Китае, чтобы сократить расходы на проживание и обучение. Но это непросто: работать по учебной визе здесь категорически запрещено.

В Китае много нелегальной работы для студентов, ценятся русские модели, официанты, танцовщицы. Но в этом случае любая проверка — это сразу депортация или штраф 100 тыс. рублей. И, конечно, отчисление.

Китай. Людмила Белозерских.

Людмила Белозерских,

преподаватель и переводчик китайского языка , выпускница Янтайского государственного университета:

Чтобы работать, нужны приглашение от руководителя компании, подтверждение, что ты не имеешь проблем с законом у себя в стране, медсправки, адрес, где ты будешь жить, и человек, который мог бы за тебя поручиться. В любом случае хорошие менеджерские посты в приличных компаниях получить непросто, придется начать с самых низов с зарплатой в 2000 юаней (примерно 20 тыс. рублей). С тем же успехом можно и в Барнауле работать.

Многие российские граждане остаются в Китае работать переводчиками или преподавателями английского в школах и детских садах.

Как найти работу

С документом о высшем образовании найти работу проще. Можно «зацепиться» за российские компании, которых немало в Китае. Другой вариант — составлять бесконечные резюме и вести активную переписку с китайскими компаниями.

Китай. Людмила Белозерских.

На вопрос, как после обучения остаться работать в Азии, Роман Райкин отвечает однозначно: «Нужно быть лучше всех». Некоторые фирмы целенаправленно ведут отбор сотрудников на старших курсах вузов. Но у них нет задачи помочь иностранному студенту трудоустроиться в их стране, поэтому многое придется делать самому.

Китайские компании готовы «покупать» российскую молодежь «с мозгами», но конкуренция будет очень велика.

Другие варианты в Азии

У Алтайского университета есть и другие партнеры в азиатском «дальнем зарубежье», например, Япония и Южная Корея. Японские университеты Канадзавы и Сайтамы сотрудничают с АлтГУ по ряду научных проектов, а также принимают студентов по обмену. В основном это краткосрочные программы.

В Южной Корее можно получить образование в международной бизнес-школе SolBridge Для успешных студентов МИЭМИС там делают скидки до 90% на обучение.

Южная Корея. СС0

Роман Райкин,

проректор АлтГУ по развитию международной деятельности: