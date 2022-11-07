Как построить эффективную коммуникацию в соцсетях

9 ноября в Центре «Мой бизнес. Кузбасс» пройдёт семинар «Основы конструктивной коммуникации в социальных сетях». Его проведёт Ян Меженин, к.соц.н., заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала Президентской академии.
Встреча состоится в рамках проекта Алтайского филиала РАНХиГС «Академия — регионам». Представители вуза проводят обучающие семинары и тренинги для государственных и муниципальных служащих и представителей сферы бизнеса, встречаются со школьниками и студентами, оказывают жителям бесплатные юридические консультации.
На семинаре Ян Меженин расскажет о том, какие виды комментариев могут оставить под вашими публикациями, какие цели преследуют авторы и как правильно на них реагировать, чтобы достичь нужного вам результата. Вы узнаете механизмы распознавания провокаций и манипуляций, а также способы правильной коммуникации в подобных ситуациях.
Для участия в семинаре необходима обязательная регистрация.
Начало в 10.00
Мероприятие пройдёт в смешанном формате:
- очно — в центре «Мой бизнес. Кузбасс» по адресу: г. Кемерово, ул. Сосновый бульвар, д. 1 (2 этаж)
- онлайн — ссылка на подключение будет направлена всем зарегистрированным участникам на электронную почту.
Возрастное ограничение 16+
Справка
Алтайский филиал РАНХиГС — современный, динамично развивающийся вуз, где осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области управления, финансов, юриспруденции, психологии и медиакоммуникаций.
Академия реализует образовательные программы по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.