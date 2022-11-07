Как построить эффективную коммуникацию в соцсетях

Социальные сети — это широкое информационное поле, и коммуникации в нём существенно влияют на лояльность потребителей к бренду. Правильные стратегии поведения в соцсетях могут принести вашей компании как пользу, так и вред.

9 ноября в Центре «Мой бизнес. Кузбасс» пройдёт семинар «Основы конструктивной коммуникации в социальных сетях». Его проведёт Ян Меженин, к.соц.н., заместитель заведующего кафедрой психологии и социологии управления Алтайского филиала Президентской академии.

Встреча состоится в рамках проекта Алтайского филиала РАНХиГС «Академия — регионам». Представители вуза проводят обучающие семинары и тренинги для государственных и муниципальных служащих и представителей сферы бизнеса, встречаются со школьниками и студентами, оказывают жителям бесплатные юридические консультации.

На семинаре Ян Меженин расскажет о том, какие виды комментариев могут оставить под вашими публикациями, какие цели преследуют авторы и как правильно на них реагировать, чтобы достичь нужного вам результата. Вы узнаете механизмы распознавания провокаций и манипуляций, а также способы правильной коммуникации в подобных ситуациях.

Для участия в семинаре необходима обязательная регистрация.

Начало в 10.00

Мероприятие пройдёт в смешанном формате: очно — в центре «Мой бизнес. Кузбасс» по адресу: г. Кемерово , ул. Сосновый бульвар , д. 1 ( 2 этаж)

ул. Сосновый бульвар д. 1 2 этаж) онлайн — ссылка на подключение будет направлена всем зарегистрированным участникам на электронную почту.

Возрастное ограничение 16+

Справка

Алтайский филиал РАНХиГС — современный, динамично развивающийся вуз, где осуществляют подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов в области управления, финансов, юриспруденции, психологии и медиакоммуникаций.

Академия реализует образовательные программы по направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры.