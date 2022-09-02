2 сентября
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Образование

Когда в обычных школах Барнаула появятся тьюторы для детей с ограниченными возможностями

Вопрос о том, как инвалидов интегрируют в современную систему образования, задала Елена в ходе интернет-конференции председателя комитета по образованию и науке АКЗС Александра Молотова.

Волчихинская школа.
Волчихинская школа.
Анна Зайкова

Депутат рассказал, что в Алтайском крае образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведется по нескольким направлениям:

  • обучение в отдельных общеобразовательных организациях для ребят с ограниченными возможностями здоровья, в том числе интернатного типа,
  • индивидуальное обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных компьютерных технологий,
  • организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», родители или законные представители имеют право выбирать способ обучения ребенка с учетом его мнения, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). Родители также могут выбирать любую общеобразовательную организацию при наличии в ней свободных мест.

Частью 1 статьи 48 этого Закона установлены обязанности и ответственность педагогических работников. Они должны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

Школа.
Школа.
Открытые источники в интернете.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, школа должны создать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней помощи на основе специальных педагогических подходов. А также способствовать социальному развитию таких учеников, в том числе посредством организации инклюзивного образования.

Таким образом, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии для ребенка в выбранной общеобразовательной организации подготовят индивидуальную программу обучения и социальной адаптации, а также предоставят тьютора, если это будет рекомендовано комиссией.

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