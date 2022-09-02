Когда в обычных школах Барнаула появятся тьюторы для детей с ограниченными возможностями

Вопрос о том, как инвалидов интегрируют в современную систему образования, задала Елена в ходе интернет-конференции председателя комитета по образованию и науке АКЗС Александра Молотова.

Депутат рассказал, что в Алтайском крае образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведется по нескольким направлениям:

обучение в отдельных общеобразовательных организациях для ребят с ограниченными возможностями здоровья , в том числе интернатного типа,

в том числе интернатного типа, индивидуальное обучение на дому , в том числе с использованием дистанционных компьютерных технологий,

в том числе с использованием дистанционных компьютерных технологий, организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», родители или законные представители имеют право выбирать способ обучения ребенка с учетом его мнения, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии). Родители также могут выбирать любую общеобразовательную организацию при наличии в ней свободных мест.

Частью 1 статьи 48 этого Закона установлены обязанности и ответственность педагогических работников. Они должны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.

Школа. Открытые источники в интернете.

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, школа должны создать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней помощи на основе специальных педагогических подходов. А также способствовать социальному развитию таких учеников, в том числе посредством организации инклюзивного образования.

Таким образом, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии для ребенка в выбранной общеобразовательной организации подготовят индивидуальную программу обучения и социальной адаптации, а также предоставят тьютора, если это будет рекомендовано комиссией.