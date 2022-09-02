Когда в обычных школах Барнаула появятся тьюторы для детей с ограниченными возможностями

Депутат рассказал, что в Алтайском крае образование детей с ОВЗ и детей-инвалидов ведется по нескольким направлениям:
- обучение в отдельных общеобразовательных организациях для ребят с ограниченными возможностями здоровья, в том числе интернатного типа,
- индивидуальное обучение на дому, в том числе с использованием дистанционных компьютерных технологий,
- организация инклюзивного обучения и воспитания детей с ОВЗ в общеобразовательных организациях.
В соответствии с Федеральным законом
Частью 1 статьи 48 этого Закона установлены обязанности и ответственность педагогических работников. Они должны учитывать особенности психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, соблюдать специальные условия, необходимые для получения образования лицами с ОВЗ, взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.
Согласно пункту 1 статьи 5 Закона, школа должны создать необходимые условия для получения без дискриминации качественного образования лицами с ОВЗ, для коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней помощи на основе специальных педагогических подходов. А также способствовать социальному развитию таких учеников, в том числе посредством организации инклюзивного образования.
Таким образом, на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии для ребенка в выбранной общеобразовательной организации подготовят индивидуальную программу обучения и социальной адаптации, а также предоставят тьютора, если это будет рекомендовано комиссией.