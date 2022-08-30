Колледж «Тьютория» ® ведет набор студентов до конца октября

« Тьютория » — частный российский колледж нового поколения. Современный подход к образованию и проверенные временем и опытом, соответствующие ФГОС образовательные программы, позволяют готовить высококлассных специалистов в востребованных сферах общества.

Помимо профессиональных навыков, колледж «Тьютория» делает упор на «мягкие навыки» или, так называемые «soft skills», которые необходимы для достижения успеха в карьере и жизни. Обучение в колледже проходит по особенной, гибкой программе, которую подстраивают под индивидуальные особенности каждого студента.

Зачисление в колледж происходит по результатам собеседования, средний балл аттестата или оценки за экзамены при этом не учитываются.

Что делать если школьник не сдал ОГЭ и не получил аттестат?

Если ребенок планирует пересдавать экзамен, то в колледж он может быть зачислен в статусе слушателя. В течение учебного года он будет посещать пары и получать знания. Как и все остальные студенты, он сможет получать оценки за работу на занятиях, участвовать в жизни колледжа, сдавать сессию, ходить на экскурсии и много другое.

За время обучения в статусе слушателя, команда колледжа поможет подготовиться к успешной сдаче ОГЭ. И сразу после получения аттестата ребенок будет зачислен в колледж в статусе студента, а весь его прогресс обучения сохранится.

Колледж «Тьютория» ® ведет набор студентов. Колледж «Тьютория».

Какие специальности есть в Тьютории ®?

В этом году ведется набор по следующим специальностям: «Право и судебное администрирование», «Финансы» и «Информационные системы и программирование».

Форму обучения студент выбирает самостоятельно, в зависимости от степени его занятости: дневную, заочную и онлайн, не выходя из дома, в режиме реального времени.

Все имеющиеся специальности в колледже входят в топ востребованных профессий в России. Обучение проходит в группах до 15 человек, благодаря этому преподаватель может уделить максимальное внимание каждому студенту.

Колледж «Тьютория» ® ведет набор студентов. Колледж «Тьютория».

Тьютор — ключевая фигура в колледже

Это и наставник, и помощник, и куратор и психолог в одном лице. Наши тьюторы помогают студентам адаптироваться в новом коллективе, проводят занятия по личностному росту, помогают освоить бизнес-навыки, проводят индивидуальные психологические консультации.

С приемной комиссией можно связаться по телефону: 8 800 250 62 49

Сайт колледжа: tutoriya.ru

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