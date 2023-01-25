Ровно в 50-й раз АлтГУ отмечает день студента. Мы решили, что в 50-й раз писать о вкусноте пряника-зачетки и передавать поздравления ректора не стоит. Altapress.ru понаблюдал, что происходило в толпе и за кулисами праздника, а также узнал, что больше всего пугает будущую журналистку из Кении.

День студентов в АлтГУ, 2023 г.

К крыльцу корпуса Д на санях пожаловала императрица Елизавета Петровна, которая в 1755 году основала первый российский университет. Сделала она это в день памяти святой мученицы Татьяны, которая с тех пор считается покровительницей студентов.

Пока экипаж Елизаветы ждал команды выезжать от администрации, рядом с ним припарковался губернаторский кортеж — Виктор Томенко спешил на совещание и праздник, развернувшийся в сотне метров от работы, пропустил.

Студенты и преподаватели, как и полагается в праздник, были в приподнятом настроении. Ректор вуза Сергей Бочаров то тихонько приплясывал под мелодии, ожидая своего выхода, то по-английски переговаривался со студентом из Африки. О чем — из-за громкой музыки услышать не удалось. Поэтому мы завели свой диалог. С другими иностранцами.

Через «чуть-чуть» великого и могучего собеседников и совсем уж английский is bad и огорчений корреспондента altapress.ru (приправить все жестами и односложными повторениями) выяснилось, что Татьянин день ребята отмечают впервые.

Это студенты подготовительного курса АлтГУ, где изучают «очень трудный» русский язык. Закария из Сомали представил всех своих однокурсников: Ребеку, Хелен и Прайсона из Кении. Танду из Зимбабве, Матиаса из Того.

День студентов в АлтГУ , 2023 г. Дмитрий Лямзин.

«Ооооо, я тоже хочу быть журналистом, — сказала Хелен. — В университете журналисты изучают экономику? Ууууу! Я ее не люблю!».

Закария рассказал, что праздника студентов в Сомали нет (но университеты есть, не сомневайтесь). Матиас добавил, что рад учиться в России, хоть это и нелегко.

Устав от попытки перемахнуть через языковой барьер мы перешли на международную речь — танец. Стали повторять движения пляшущих студотрядовцев: качали руками из стороны в сторону и притоптывали ногами, приговаривая: «Like this dance! Весело-весело!».

Хелен восхитилась сценическими костюмами народных исполнительниц: «Это русская культура? Приятно!».

Чтобы попробовать сбитель и кусочек 50-килограммового пряника, африканским студентам пришлось изучить еще одну русскую народную забаву — очередь.