17 сентября
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Образование

Магистратура — возможность расширить карьерные перспективы

Какие преимущества есть у магистерского образования? Над этим вопросом задумываются выпускники-бакалавры или специалисты.

Магистратура — возможность расширить карьерные перспективы.
Магистратура — возможность расширить карьерные перспективы.
Алтайский филиал РАНХиГС

Магистратура даёт возможность:

  • углубить знания в своей области или получить ещё одну профессию;
  • развить навыки научного исследования и управления;
  • расширить карьерные перспективы и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

При этом вовсе не обязательно, чтобы образование специалиста или бакалавра было связано с направлением подготовки магистратуры: бухгалтер легко может получить степень магистра в сфере юриспруденции, а специалист IT-сферы — стать медийщиком.

Алтайский филиал РАНХиГС ведёт прием документов на заочную форму обучения по направлениям подготовки магистратуры.

1
Государственное и муниципальное управление
  • Система государственного и муниципального управления
  • Организация и управление в здравоохранении
  • Управление образованием
2
Финансы и кредит
  • Государственные и муниципальные финансы
  • Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе
3
Юриспруденция
  • Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика
  • Юрист в социальной и экономической сферах
  • Юрист частного права
4
Экономика
  • Экономика здравоохранения
5
Медиакоммуникации
  • Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах.

Приём документов на внебюджетные места ведётся до 11 ноября.

Информацию о сроках проведения экзаменов, количестве мест, перечне вступительных испытаний и правила приёма в Алтайский филиал РАНХиГС вы можете узнать в разделе «Абитуриенту» на сайте академии.

На все интересующие вопросы ответят в приёмной комиссии: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел.: 8 (3852) 503−003, e-mail: select@alt.ranepa.ru.

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