Магистратура — возможность расширить карьерные перспективы.

Магистратура даёт возможность:
- углубить знания в своей области или получить ещё одну профессию;
- развить навыки научного исследования и управления;
- расширить карьерные перспективы и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.
При этом вовсе не обязательно, чтобы образование специалиста или бакалавра было связано с направлением подготовки магистратуры: бухгалтер легко может получить степень магистра в сфере юриспруденции, а специалист IT-сферы — стать медийщиком.
Алтайский филиал РАНХиГС ведёт прием документов на заочную форму обучения по направлениям подготовки магистратуры.
- Система государственного и муниципального управления
- Организация и управление в здравоохранении
- Управление образованием
- Государственные и муниципальные финансы
- Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе
- Уголовное право, уголовный процесс и криминалистика
- Юрист в социальной и экономической сферах
- Юрист частного права
- Экономика здравоохранения
- Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах.
Приём документов на внебюджетные места ведётся до 11 ноября.
Информацию о сроках проведения экзаменов, количестве мест, перечне вступительных испытаний и правила приёма в Алтайский филиал РАНХиГС вы можете узнать в разделе «Абитуриенту» на сайте академии.
На все интересующие вопросы ответят в приёмной комиссии: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел.: 8 (3852) 503−003, e-mail: select@alt.ranepa.ru.