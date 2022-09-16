Магистратура — возможность расширить карьерные перспективы.

Какие преимущества есть у магистерского образования? Над этим вопросом задумываются выпускники-бакалавры или специалисты.

Магистратура даёт возможность: углубить знания в своей области или получить ещё одну профессию;

развить навыки научного исследования и управления;

расширить карьерные перспективы и повысить свою конкурентоспособность на рынке труда.

При этом вовсе не обязательно, чтобы образование специалиста или бакалавра было связано с направлением подготовки магистратуры: бухгалтер легко может получить степень магистра в сфере юриспруденции, а специалист IT-сферы — стать медийщиком.

Алтайский филиал РАНХиГС ведёт прием документов на заочную форму обучения по направлениям подготовки магистратуры.

1 Государственное и муниципальное управление Система государственного и муниципального управления

Организация и управление в здравоохранении

Управление образованием

2 Финансы и кредит Государственные и муниципальные финансы

Финансовая диагностика и организационные технологии в бизнесе

3 Юриспруденция Уголовное право , уголовный процесс и криминалистика

уголовный процесс и криминалистика Юрист в социальной и экономической сферах

Юрист частного права

4 Экономика Экономика здравоохранения

5 Медиакоммуникации Медиаменеджмент и связи с общественностью в государственных и бизнес-структурах.

Приём документов на внебюджетные места ведётся до 11 ноября.

Информацию о сроках проведения экзаменов, количестве мест, перечне вступительных испытаний и правила приёма в Алтайский филиал РАНХиГС вы можете узнать в разделе «Абитуриенту» на сайте академии.

На все интересующие вопросы ответят в приёмной комиссии: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, тел.: 8 (3852) 503−003, e-mail: select@alt.ranepa.ru.