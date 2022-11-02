Наибольшим спросом среди участников федерального проекта «Содействие занятости» в Президентской академии пользуется программа «Менеджер маркетплейса»: освоить данную профессию хотят уже более 9 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные запросов граждан, которые подали заявки на бесплатное переобучение и повышение квалификации в РАНХиГС.

Программа повышения квалификации «Менеджер маркетплейса» позволяет слушателям разобраться в стратегиях продвижения в интернет-магазинах, научиться работать с системами аналитики и отзывами пользователей, анализировать показатели эффективности рекламы, вести финансовое планирование.

«В последнее время маркетплейсы развиваются очень активно: по последним данным, за 2022 год количество продавцов на отечественных торговых онлайн-площадках увеличилось в 3 раза. Растет спрос и на менеджеров, понимающих особенности площадок, умеющих работать с рекламой, планированием и интернет-аналитикой. Поэтому вполне закономерно, что более востребованными становятся и программы обучения, связанные с онлайн-торговлей. Программы, которые Академия предлагает в рамках проекта „Содействие занятости“, позволяют слушателям получить все необходимые знания и навыки для того, чтобы стать востребованными специалистами в этой сфере», — подчеркнул заместитель руководителя рабочей группы федерального проекта «Содействие занятости», заместитель директора ВШГУ РАНХиГС Олег Кондратенко.

В топ-5 наиболее популярных среди соискателей программ также вошли «Государственное и муниципальное управление» — академия получила свыше 4 тысяч заявок, «Аналитик данных» и «Управление государственными и муниципальными закупками» — порядка 3 тысяч заявок на обучение по каждой, и «EXCEL с нуля до продвинутого уровня» — более 2700 заявок.

«Сейчас очень популярны профессии, которые позволяют работать удалённо. Большим спросом у слушателей нашего филиала пользуются программы по интернет-маркетингу и таргетингу. Но в то же время жители нашей страны стремятся получить знания и в более „классических“ сферах — это программы для управленцев, бухгалтеров, юристов, менеджеров по оценке персонала. В грамотных сотрудниках нуждаются и государственные структуры, и коммерческие компании», — отмечает директор Центра дополнительного образования Алтайского филиала РАНХиГС Ирина Мосина.

Абсолютно бесплатно получить новую профессию могут граждане, находящиеся под риском увольнения, мамочки в декрете или с детьми до 7 лет, предпенсионеры и граждане 50+, те, кто потерял работу или чьё предприятие официально приостановило свою деятельность, а также безработная молодёжь до 35 лет.

Чтобы принять участие в проекте, нужно подать заявку на портале «Работа России».

Являясь одним из операторов проекта «Содействие занятости», РАНХиГС предлагает пройти обучение по самым разным направлениям, включая госслужбу, менеджмент, финансы и информационные технологии. В реализации проекта задействованы 12 институтов и более 40 региональных филиалов РАНХиГС, а также более 80 партнёрских образовательных организаций.