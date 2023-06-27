Миллионы для вундеркиндов. Как прошло награждение одаренных школьников Алтайского края

Торжественное мероприятие, посвященное чествованию талантливых учащихся — победителей, призеров и участников заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, олимпиады школьников по физике им. Джеймса К. Максвелла, олимпиады школьников по математике им. Леонарда Эйлера, а также их педагогов, состоялось 23 июня в здании правительства Алтайского края.

Интеллектуальный рекорд

Всероссийская олимпиада — это самое масштабное и престижное интеллектуальное соревнование среди школьников России. Главный олимпиадный турнир страны проводится по 24 общеобразовательным предметам. Ежегодно в нем участвуют миллионы российских школьников.

В 2023 году число победителей и призеров ВсОШ в Алтайском крае стало рекордным — ими стали сразу 14 учащихся алтайских школ. Обилие одаренных детей в регионе отметил ректор Алтайского государственного технического университета Андрей Марков.

Андрей Марков,

председатель Совета ректоров Алтайского края и Республики Алтай:

Алтайский край вообще богат на таланты. Я уверен, что уже в этом зале сидят будущие Калашниковы, Шукшины, Рождественские, Титовы, Саковичи. В Алтайском крае подход к поиску, взращиванию и поддержке талантов реализуется системно.

Олимпиада включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. По количеству участников она занимает уникальное место не только в России, но и во всем мире. Победители и призеры зачисляются в государственные вузы без вступительных испытаний. В Алтайском же крае им полагается еще и премия губернатора.

Андрей Марков, председатель Совета ректоров образовательных организаций высшего образования и Республики Алтай, ректор Алтайского государственного технического университета имени И.И. Ползунова. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Приятный сюрприз

Однако на этот раз губернаторской премией дело не ограничилось. После того, как прошло торжественное вручение соответствующих сертификатов школьникам и педагогам, сценарий церемонии совершил крутой поворот, поскольку слово взял исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко Александр Чередник.

Александр Чередник, исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Он сообщил, что в дополнение к наградам правительства Алтайского края ученики и педагоги будут также премированы из средств фонда. И не когда-нибудь, а прямо сейчас. По его словам, подобные практики успешно реализуются в Москве, поэтому, начиная с текущего учебного года, фонд решил взять их на вооружение и в регионах.

Школьников и их учителей такой поворот приятно порадовал. Победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике, ученик лицея № 124, воспитанник созданного и эффективно работающего при поддержке Фонда Центра «Наследники Ползунова» Егор Кривощеков отметил, что деньги — существенный элемент мотивации, хотя и не основной.

Егор Кривощеков,

победитель Всероссийской олимпиады школьников по физике:

Для меня деньги не были главной мотивацией, но я не могу отрицать того, что они являются стимулом для роста, развития и достижения высоких результатов. Я не останавливаюсь на достигнутом, ставлю новые цели — в следующем году буду снова выступать на олимпиаде и приложу максимум усилий, чтобы попасть на международный уровень.

Егор Кривощеков, победитель ВсОШ по физике. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Александр Чередник и Егор Кривощеков. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Галина Синицына и Егор Кривощеков. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Фонд Андрея Мельниченко на Алтае

Впрочем, премиями дело не ограничивается. Роль фонда в подготовке юных дарований на Алтае весьма существенна. Достаточно отметить, что шесть победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в этом году — это воспитанники созданных им центров детского научного и инженерно-технического творчества.

В Алтайском крае таковых насчитывается целых три. Центр «Наследники Ползунова» и его филиалы успешно действуют в Барнауле, Бийске и Рубцовске. Это известная и уважаемая в регионе образовательная площадка, которая занимается поддержкой и развитием одаренных школьников, в том числе привлекая детей к участию в исследовательских и инженерных проектах.

Александр Чередник,

исполнительный директор Фонда Андрея Мельниченко:

Считается, что таланты сами пробьются. Ничего подобного. За последние пять-шесть лет в Алтайском крае была создана система, позволяющая поддерживать детей, которым от природы много дано. В этом году она начала очень серьезно плодоносить. Число победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников в Алтайском крае действительно велико.

Барнаульский детский хор под руководством Инессы Грицай. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко. Участники мероприятия. Фото предоставлено пресс-службой Фонда Андрея Мельниченко.

Плоды победы

Фактически занятия в Центре «Наследники Ползунова» стали для алтайских учеников путевкой на такие масштабные соревнования, как Всероссийская олимпиада школьников. Александр Чередник сравнил ее со спортом высших достижений, только интеллектуальных, добавив, что для победы на ней или завоевания призового места нужно очень много трудиться.

И помимо морального удовлетворения от победы, все участники заключительного этапа ВсОШ, олимпиад Максвелла и Эйлера, а также их педагоги получили весомые материальные бонусы. Размер премий Фонда Андрея Мельниченко варьируется от 100 до 500 тыс. рублей в зависимости от достижений его воспитанников. Педагогам, участвовавшим в подготовке финалистов к олимпиадам, вручены премии в размере от 70 тыс. до 1,5 млн рублей.

Алтайский край — магнит для ученых

Заместитель министра образования и науки Алтайского края Галина Синицина, выступая с приветственным словом, отметила, что в последние годы в регионе происходит много интересного в научной области.

Галина Синицина,

заместитель министра минобрнауки АК:

К нам приезжают ученые, чтобы работать на наших предприятиях. Сколько у нас сегодня интересных достижений в области науки! И мы благодарим наших партнеров, которые видят искорки талантов наших ребят, вкладываются в них интеллектуально и финансово.

Вице-губернатор Алтайского края Игорь Степаненко заявил, что без образования нет будущего. От лица губернатора Виктора Томенко он поблагодарил всех финалистов, пожелав им многих новых побед.