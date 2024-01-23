23 января
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Образование

Миссия «Не спалиться». Как современные студенты списывают на экзаменах во время зимней сессии

Зимняя сессия похожа на одну большую франшизу «Миссия невыполнима». Современные студенты, как герои шпионских боевиков, вооружаются гаджетами и вытворяют такие фокусы, которым бы позавидовал сам Итан Хант. Altapress.ru узнал у студентов, как они готовят шпаргалки и выкручиваются на экзаменах.

Учеба. Школа.
Учеба. Школа.
https://unsplash.com/

Гугл в помощь

Телефон — самый популярный и при этом опасный способ списывания на экзамене. Пронести его с собой разрешают далеко не все преподаватели. А если дали добро, то будут тщательно следить за студентом.

Марина (все имена изменены по просьбе героев — прим. Ред), студентка четвертого курса, отмечает: все зависит от формы экзамена. Если это тест, то ответ проще всего загуглить.

А если отвечать приходится на билеты, то шпаргалки лучше всего загрузить заранее. «Ответ на каждый билет я пишу в Word, а затем на экзамене нахожу нужный мне документ, открываю и списываю», — объясняет студентка.

По такому же принципу заготавливают фотографии шпаргалок. Кирилл учится на втором курсе технического направления и каждую сессию сдает математику. «Обычно мы с одногруппниками прорешиваем примеры билета заранее и скидываем на телефон», — рассказывает студент.

Телефон, зарядка.
Телефон, зарядка.
СС0

Но и это не все возможности смартфона. Есть специальные приложения, которые существенно упрощают жизнь студентам. Самые очевидные - различные переводчики для лингвистов, которые переводят текст по фотографии. Есть удобное приложение для математиков - Photomath, который прорешивает примеры любой сложности по фотографии.

А если бдительный преподаватель все же почуял что-то неладное, то нужно быстро и незаметно телефон спрятать. Студенты советуют: лучше всего для этого подходит просторные кофты с большими карманами. Идеально — худи с карманом спереди. Другие же студенты умудряются прятать телефон в широкий ворот свитера или рукава.

«Но есть и такие преподаватели, которые сами специально уходят из кабинета, якобы по срочным делам на кафедру — минут на 10-15. Мы же за это время стараемся успеть все списать», — рассказывает Кирилл.

Семья. Мобильный телефон.
Семья. Мобильный телефон.
СС0.

Заяц, ты меня слышишь?!

Однако не все студенты предпочитают так рисковать. Четверокурсница Лариса уверена: чтобы списывать с телефона, нужно быть профессионалом. Поэтому студентка пользуется другим проверенным способом — наушником.

Лариса использует обычный беспроводной наушник, так как он для нее удобнее всего. «Но такой способ подходит только для длинноволосых девочек и патлатых мальчиков, чтобы спрятать гаджет», — подчеркивает студентка.

«Был у меня экзамен, который я все никак не могла сдать. Что я только не делала: и пыталась учить самой, и пробовала списывать — все равно преподавательница валила. Тогда мы придумали с подружкой новый план: я отправлялась на экзамен с наушником в ухе, а она по связи подсказывала мне ответ. У нас был собственный шифр: подруга зачитывала вопросы билетов, а я кашляла на нужном. Затем она диктовала ответ.

Сначала все шло, как надо: я написала и рассказала преподавательнице. И вдруг она начала заваливать вопросами! Хорошо, что подруга не отключилась и быстро нашла ответы и на них. Так с горем пополам и сдала».

Беспроводные наушники.
Беспроводные наушники.
СС0

Второкурсница Кристина решила попробовать другой, более скрытый гаджет — микронаушник. Его вставляют внутрь ушного канала и вытаскивают с помощью магнитной палочки или лески.

Однако у способа есть ряд недостатков, о которых Кристина рассказала редакции:

«Первый мой микронаушник был магнитным и очень неприятно шуршал в ухе. Я от него отказалась и взяла тот, что на леске. Пошла на экзамен. Удачно списала, удачно ответила. Думала — все, отстрелялась. А преподаватель вдруг спрашивает: «Назови мне грибы - базидиомицеты». А я ведь ничего не знаю без наушника! Преподавательница оставила меня сидеть вспоминать. Я провела в аудитории еще час, так и не вспомнив то, что нужно. По итогу надо мной сжалились и отпустили. Вывод: на экзамен лучше ходить без наушников - стресса меньше».

Наушники.
Наушники.
СС0

Прямо под рукой

Если хочешь хорошо спрятать шпаргалку, то держи ее на видном месте, уверена Таня. Так ее одногруппница загрузила подсказки сразу в умные часы.

«Записала все ответы в Word документе и скачала его себе на часы. Потом спокойно открыла на экзамене и успешно сдала», — рассказывает студентка.

По мнению Тани, это один из самых безопасных способов незаметно списать. Ведь часы находятся всегда перед глазами. А если нависла угроза разоблачения, то документ можно всегда переключить на циферблат.

Apple Watch.
Apple Watch.
unsplash.com.

Подставить плечо

Нестареющей классикой остаются шпаргалки, написанные от руки.

«В основном ими пользуются первокурсники, — рассказывает Лариса. - Они пихают бумажки в носки или прячут их в туалетах и коридорах».

Однако не обязательно писать подсказки именно на бумаге. Например, Марина буквально воспользовалась дружеским плечом — написала шпаргалку на плече сидящей впереди одногруппницы. «Я решила, что писать на своей ладони слишком подозрительно. Одногруппница разрешила», — рассказывает студентка.

Креативные шпаргалки.
Креативные шпаргалки.
trinixy.ru

Также многие девушки во время летней сессии пишут шпаргалки прямо на ногах и прячут их под юбкой.

Но несмотря на оригинальные способы списывания, наши герои сходятся в одном: лучший способ сдать экзамен — это заранее подготовиться к нему и выучить все ответы. Так вы будете меньше переживать, что вас поймают за списыванием. А еще сможете без проблем ответить на дополнительные вопросы преподавателя и не сидеть час в аудитории.

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