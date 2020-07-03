Научные материалы барнаульского преподавателя опубликованы на сайте известного европейского вуза

Европейский университет Виадрина (г. Франкфурт-на-Одере, ФРГ) и Алтайский филиал РАНХиГС связывает многолетнее сотрудничество по сохранению и развитию мирного диалога Германии и России.

Публикация «Карл Дедециус и роль его творчества в международном диалоге: мои воспоминания о конференции в Коллегиум Полоникум» Владимира Барбашова, доцента кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, к. ф. н., на сайте этого вуза очень символично появилась в год, когда мир отмечает юбилей победы над фашизмом.

Преподаватели кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС ведут активную работу на международном уровне, выступая спикерами онлайн-конференций и круглых столов, посвященных проблематике исторического наследия Второй мировой войны.

Владимир Барбашов,

доцент кафедры гуманитарных и естественнонаучных дисциплин , к. ф. н.:

Хотелось бы выразить благодарность Европейскому университету Виадрина и руководителю Фонда Карла Дедециуса Илоне Чеховске за публикацию, которая в юбилейный год победы над фашизмом, является крайне своевременной. Получив тяжелое ранение под Сталинградом, Карл Дедециус провел семь лет в советском плену. За это время он выучил русский язык так, что его переводы произведений С. Есенина, В. Маяковского, А. Ахматовой и многих других считают лучшими в мире. Позднее им была опубликована книга «Моя Россия в стихах». Карл Дедециус внес колоссальный вклад в формирование нашей общей исторической памяти.

Познакомиться с публикацией барнаульского преподавателя можно на официальном сайте академии.

Источник: официальный сайт Алтайского филиала РАНХиГС