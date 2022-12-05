Новый год в РАНХиГС: загадай желание

10 декабря в Алтайском филиале РАНХиГС пройдёт День открытых дверей.

Вы узнаете о направлениях обучения, условиях приёма, количестве бюджетных мест и проходных баллах. Познакомитесь с преподавательским составом, администрацией, студентами филиала и получите ответы на все интересующие вопросы.

Вас ждут экскурсии по академии, фотосессия, приятные сюрпризы и увлекательный новогодний квиз.

В финале мы поделимся важным секретом: как загадать желание, чтобы оно непременно сбылось!

Фото предоставлено пресс-службой РАНХиГС

Программа мероприятия:

10.00 — 11.00 — встреча гостей, экскурсии по академии

11.00 — 11.30 — торжественное открытие

11.40 — 12.30 — работа площадок по направлениям:

«Юриспруденция», «Судебная и прокурорская деятельность

«Экономика»

«Психология»

«Государственное и муниципальное управление»

«Медиакоммуникации»

12.40 — 13.40 — встреча с руководством Алтайского филиала РАНХиГС

12.40 — 13.40 — новогодний квиз для школьников

Академия распахнёт свои двери для абитуриентов 10 декабря в 11 часов.

Наш адрес: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, корпуса В и С.

Если вы хотите совершить экскурсию по академии, ждём вас в 10 часов.

Следите за информацией в группе ВКонтакте и в Телеграм.

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Приглашаем в 3D-тур по академии.