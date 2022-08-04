Охотнику на заметку: новшества оружейного законодательства

Год назад Президент Российской Федерации подписал несколько законов, кардинально меняющих облик рынка гражданского оружия в нашей стране. Федеральный закон от 28.06.2021 г. № 231-ФЗ и Федеральный закон от 02.07.2021 г. № 313 вносят изменения в нормативные правовые акты, регулирующие процесс приобретения гражданского оружия, его последующий учёт и контроль за соблюдением его владельцами действующего оружейного законодательства России. В этом году они вступили в законную силу.

В преддверии сезона охоты в регионе преподаватель кафедры теоретико-исторических и государственно-правовых дисциплин Алтайского филиала РАНХиГС, консультант нотариальной конторы нотариуса Барнаульского нотариального округа Т.П. Худяковой Георгий Джихвадзе акцентирует внимание охотников на этих изменениях. Несмотря на то, что изменения так или иначе затрагивают все аспекты приобретения оружия и владения им в России, особенно они отразились именно на любителях охоты — именно они приобретают наиболее эффективные и современные образцы гражданского оружия.

Пакет документов

Прежде чем перейти к непосредственно изменениям законодательства, необходимо отметить общую процедуру получения лицензии на приобретение охотничьего гладкоствольного длинноствольного оружия и разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия. Выдачей этих документов занимается Отдел лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Подаче заявления на выдачу соответствующей лицензии предшествует сбор необходимых документов, подтверждающих отсутствие противопоказаний к владению оружием, а также прохождение необходимой подготовки: справка врача-нарколога, справка из психиатрического диспансера, общая врачебная справка, а также свидетельство организации, осуществляющей обучение безопасному обращению с оружием, о прохождении соответствующей программы подготовки. Пакет документов направляется вместе с заявлением установленной формы в лицензионно-разрешительной отдел Росгвардии, где принимается решение о выдаче лицензии на приобретение оружия либо отказе в выдаче таковой.

Процедурные изменения

Первое, что сразу бросается в глаза при ознакомлении с изменениями, — возрастной ценз. Возраст выдачи лицензии на приобретение оружия увеличен до 21 года. Впрочем, данное ограничение имеет некоторые исключения. Так, получить лицензию на приобретение с 18 лет могут лица, проходящие или прошедшие военную службу, проходящие службу в государственных военизированных организациях, граждане-представители малочисленных коренных народов, ведущие охотничий промысел в местах проживания, а также граждане, занимающиеся профессиональной деятельностью, связанной с охотой, например, охотоведы, лесники и егеря. Однако практика показывает, что молодые граждане редко предпринимают шаги к тому, чтобы становиться охотниками, получив соответствующий документ и лицензию на приобретение охотничьего оружия.

Более значимые изменения касаются медицинской стороны вопроса получения лицензии на приобретение оружия. Законодатель ограничил круг медицинских учреждений, предоставляющих услуги по выдаче необходимых справок, до исключительно государственных поликлиник, диспансеров и больниц. Например, основную врачебную справку по форме № 002-О/у теперь нельзя получить в частной клинике. Кроме того, процедуры медицинского освидетельствования были значительно расширены. Так, если ранее гражданина, обратившегося за необходимой справкой в психиатрический диспансер, опрашивали на предмет учёта в учреждении и, в некоторых случаях, на предмет жалоб на ментальное состояние, то ныне его ждет более серьезная процедура. Теперь охотникам предстоит пройти полноценное психиатрическое освидетельствование и обстоятельно побеседовать с психологом.

Специфику этих мероприятий осознаёт не каждый гражданин: ему предстоит «остаться наедине» со своим характером, проявить навыки стрессоустойчивости и коммуникабельности, отвечая на вопросы психиатра и психолога искренне. Это помогает отсеять лиц, не пригодных к владению оружием с психологической точки зрения. Строгий подход отмечается и при получении справок из наркологического диспансера.

Законодатель значительно расширил ограничения в получении лицензии на приобретение оружия лицам, имеющим неснятую или непогашенную судимость. Очевидно, что и раньше они не могли законно получить оружие, однако теперь это распространяется даже на тех, чья судимость за некоторые категории преступлений снята или погашена. Так, владельцами оружия не смогут стать лица, осужденные за любое тяжкое или особо тяжкое преступление, осужденные за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ, осужденные за преступление террористического характера, экстремистской направленности либо совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.

Кроме того, и административные правонарушения помешают приобрести оружие — не смогут получить лицензию те, кто был привлечён к ответственности за административное правонарушение, предусматривающее административный арест, за немедицинское потребление наркотиков и психотропных веществ, и те, кто привлекался к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения либо передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения.

Технические поправки

Одним из самых обсуждаемых новшеств оружейного законодательства, напрямую влияющим на рынок именно охотничьего оружия, становится ограничение на владение винтовками и ружьями, оборудованными магазином или барабаном, с полуавтоматической перезарядкой. Изменения в ФЗ «Об оружии» закрепляют, что приобрести такое оружие могут лица, которые до этого два года владели «классическим» ружьём: гладкоствольным оружием с количеством стволов не более двух и не имеющим магазина или барабана. Иными словами, вашей первой покупкой охотничьего оружия станет обыкновенная переломная винтовка с ручной перезарядкой.

Таким образом, выстраивается трехступенчатая модель возможностей в приобретении охотничьего оружия: сначала покупка классического гладкоствольного ружья, через два года — гладкоствольного оружия магазинного типа, помпового ружья или оборудованного барабаном и ещё через три года (то есть совокупные пять лет владения гладкоствольными винтовками) у вас появляется возможность приобрести наиболее эффективные и мощные виды охотничьего оружия с нарезным стволом.

Также поправки касаются и типов винтовок по внутренней конструкции ствола. Отныне в законе предусмотрены чёткие определения гладкоствольного и нарезного оружия. Теперь гладкоствольным оружием считаются те виды винтовок, которые имеют гладкую внутреннюю поверхность на всем протяжении ствола. Отсутствие подобной конкретизации до настоящего времени позволяло производителям оружия и желающим приобрести его впервые идти на определённую хитрость: в ходу были ружья с конструкцией ствола типа «Парадокс» и «Ланкастер», имеющие нарезную часть ствола не по всей его длине. Это серьёзным образом увеличивало точность и кучность стрельбы при формальном отнесении этих мощных винтовок к категории гладкоствольных, то есть доступных для приобретения в качестве первого оружия.

Также законодатель даёт определение и понятию «переделка оружия», дефиниции которого не было до поправок. Таковой отныне считается замена или изменение формы и размеров основных частей оружия: ствола, затвора, барабана, рамки, ствольной коробки и т.д., замена иных составных частей оружия, в результате которых изменились характеристики, учитываемые при сертификации, а также уничтожение или изменение маркировочных обозначений, номера, клейма оружия. Согласно действующему законодательству РФ, переделка оружия запрещена, причем эта норма существовала и до поправок, которые внесли ясность в части определения понятий, связанных с оружием, процедурой его приобретения и учёта.

Наконец, одним из значительных изменений оружейного законодательства становится закрепление обязанности владельцев оружия предоставлять его на осмотр. Подобная процедура была предусмотрена и до поправок, но лишь в ведомственных приказах Росгвардии, что позволяло гражданам обойти эту необходимость законным путем. Теперь же на этот счёт установлена обязанность и предусмотрена она в Федеральном законе. А это значит, что избежать осмотра на законном основании не получится.

Итоги и прогнозы

Очевидна тенденция к ужесточению оружейного законодательства с точки зрения формального закрепления более строгих требований к «кандидатам» на владение оружием, а также урегулирования удобных для производителя и потребителя правовых пробелов. При этом ошибочным представляется мнение о том, что эти изменения негативно скажутся на рынке охотничьих моделей оружия. Безусловно, вывод некоторых винтовок из разряда гладкоствольных снизит спрос на них, равно как и снизится спрос на помповые ружья и оборудованные магазином образцы. Но действующая трехуровневая система приобретения винтовок побуждает потребителя приобретать более мощное и эффективное оружие в установленный законом срок. До настоящего времени при двухуровневой системе (сначала гладкоствольное оружие и через пять лет — нарезное) была ярко выражена тенденция, что владельцы гладкоствольных винтовок приобретали в будущем и нарезные образцы.

Ошибочно мнение некоторых пользователей о том, что законодатель запретил «тюнинг» оружия, закрепив под понятием переделки оружия некоторое взаимодействие с его составными частями. За переделку оружия по смыслу, закрепленному в Федеральном законе, нельзя считать крепление прицелов, целеуказателей, фонариков и установку облегченного цевья, что и является основными видами «обвеса» охотничьих винтовок.

Хорошо, что законодатель стремится повысить планку требований к лицам, желающим приобрести оружие. Очевидно, что несудимый, здоровый физически и ментально гражданин не имеет никаких препятствий для прохождения медицинской и ведомственной проверки при получении лицензии на приобретение оружия. Необходимо чётко осознавать, что оружие налагает на его владельца большую моральную ответственность и его покупка должна стать серьёзным и обдуманным шагом.