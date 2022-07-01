Подготовка техников по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных — одно из востребованных направлений работы института, оно имеет свою историю и заслуживает отдельного внимания.

В Алтайском крае подготовка техников по воспроизводству стада началась с 1957 года. Курсы были расположены на ул. Пролетарской в Барнауле. Занятия со слушателями проводили зоотехники Вадим Наумович Тарасов, Игорь Сергеевич Крысов, Андрей Кириллович Кондаков и ветврач Григорий Игнатьевич Посохов. С 1982 года подготовка техников по воспроизводству стада сельскохозяйственных животных стала осуществляться в школе управления агропромышленного комплекса Алтайского края, позднее реорганизованной в Алтайский институт повышения квалификации руководителей и специалистов АПК.

Фото из архива компании

Многие годы подготовку техников по воспроизводству стада сельскохозяйственных животных в институте вели доценты кафедры животноводства и ветеринарной медицины Надежда Николаевна Суматохина и Галина Александровна Чулкова, а также старшие преподаватели кафедры Николай Петрович Швец и Александр Александрович Басихин.

Фото из архива компании

Лабораторно-практические занятия со слушателями по использованию биопродукции проходят в специально оборудованных аудиториях института.

А практические навыки слушатели приобретают на выездных занятиях в базовых хозяйствах края: ОАО «Учхоз «Пригородное», ФГУП ПЗ «Комсомольское», СПК «Бурановский» Павловского района и др.

Фото из архива компании

О высокой квалификации кадров, подготовленных в институте, свидетельствуют результаты статистических данных по хозяйствам Алтайского края о выходе телят на 100 коров. В 2021 году он составил 83 теленка, а в двух отделениях 101 и 102. На Всероссийских конкурсах операторов по искусственному осеменению КРС (г. Екатеринбург, 2001 год; г. Уфа, 2003 год; г. Подольск Московской области, 2006 год; п. Быково Московской области, 2008 год; г. Геленджик, 2010 год) члены команды Алтайского края, в подготовке которой участвуют и преподаватели института, занимали призовые места в различных номинациях.

Фото из архива компании

В 2021 году Алтайский край также вошел в число регионов России с максимальным суточным объемом реализации молока (от 1,5 тыс. тонн).

В настоящее время подготовку техников ведет заведующая кафедрой животноводства и ветеринарной медицины, кандидат сельскохозяйственных наук Ирина Дмитриевна Шулер и старший преподаватель Инга Владимировна Храмченко при участии специалистов КГБУ «Центр сельскохозяйственного консультирования».

Шуллер Ирина Дмитриевна Фото из архива компании

Ирина Дмитриевна Шулер в 2021 году она отмечена Благодарностью Министерства сельского хозяйства Российской Федерации за многолетний добросовестный труд.

Воспроизводство стада крупного рогатого скота — важное мероприятие в общем технологическом цикле производства молока и говядины. Но хорошие результаты искусственное осеменение дает только при глубоком знании этого процесса и очень тщательном его выполнении.

В 2022 году по заказу минсельхоза Алтайского края за счет краевых источников финансирования институт проводит обучение по программе «Организация воспроизводства стада сельскохозяйственных животных» продолжительностью 240 часов. Количество мест ограничено, подать заявку на обучение или задать интересующие вопросы можно по тел. (3852) 52−79−71, 52−79−46