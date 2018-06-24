8 ошибок, которые допускают абитуриенты

Лето — время работы приемной комиссии и поступлений бывших школьников в университеты, колледжи и академии. Рассказываем, на чем часто "прогорают" абитуриенты и как избежать самых распространенных ошибок при поступлении в вузы.
1. "Я подаю документы только в один ВУЗ, другие мне не нужны"
У абитуриентов есть возможность подать документы в пять ВУЗов на три специальности в каждом. Подав только в один, вы уменьшите свои шансы на успех.
2. "Родители уже выбрали мне ВУЗ"
Если вы столкнулись с такой проблемой, то стоит обсудить с родителями эту ситуацию. Поделитесь своими мыслями и мечтами. Ни родственники, ни знакомые, ни кто-то другой не будут нести ответственность за этот выбор. Поддавшись на уговоры, вы получите не ту профессию, о которой мечтали, а потом всю жизнь будете корить себя, что не настояли на своём.
3. "Подам везде. Куда возьмут, туда и пойду"
Этой позиции придерживаются те, кто не определился с будущей профессией и тот, кто не уверен в себе. С такой позицией поступление в университет — пустая трата времени и денег. Чтобы такого не произошло, нужно серьезно подойти к выбору профессии, не тянуть до последнего или побороть свою неуверенность.
4. "Лишь бы диплом был"
В первую очередь в университет идут за знаниями, а с документом о высшем образовании и пустой головой ни один работодатель не захочет иметь дело. Работодатель при приеме на работу из профессиональных качеств выпускников они ценят, прежде всего, — качество полученного ими образования (фундаментальность образования, уровень профессиональных знаний, умений и навыков), отмечает Людмила Зирне, преподаватель Уральского университета, в своей работе "Проблема трудоустройства выпускников".
5. "Я выбрал востребованную профессию, мне не о чем волноваться"
Престижные и востребованные профессии через какое-то время потеряют свою популярность. Не стоит полностью доверять "списку востребованных профессий" в интернете и гнаться за модой, нужно ориентироваться на свои умения и желания.
6. "У меня отказались принимать документы"
К оформлению и подготовке документов стоит подойти с особой ответственностью. Никто за вас не будет исправлять неправильно заполненное заявление или доносить недостающие бумаги. Так что, прежде чем идти подавать документами, следует тщательно ознакомиться с требованиями ВУЗа. Их можно прочесть на официальном сайте или уточнить в приемной комиссии.
7. "Подам документы и сразу же улечу отдыхать. Подальше"
До того момента, пока вас официально не зачислят в ВУЗ, лучше не покидать город или, по крайней мере, не уезжать далеко от него. В любой момент вам могут позвонить, возможно, потребуется ваша подпись или недостающий комплект фотографий или еще что-то очень важное. А, уехав далеко, вы можете не успеть вернуться вовремя и тем самым упустить заветное место в списке поступивших.
8. "Зачем собирать портфолио и тратить силы на получение медали, мне это не пригодится"
Еще одно небольшое заблуждение абитуриентов. Медали, дипломы олимпиад, волонтерская деятельность, ГТО и прочее – это дополнительные баллы, которые добавляются к общему количеству баллов ЕГЭ. Они могут сыграть большую роль при поступлении. Возможно, один балл будет отделять вас от бюджетного места, и именно эти достижения смогут исправить ситуацию.
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