Отдых с пользой! Летний интенсив поможет ребенку развить память, внимание, мышление и учиться с удовольствием

Летом большинство курсов запущены в формате ИНТЕНСИВ. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более двух недель, и времени отдохнуть останется достаточно.
Пройдя курс Скорочтение, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.
Курс Развитие памяти научит ребенка быстро структурировать информацию с целью ее качественного запоминания. Приятным бонусом станет умение ребенка за 15 минут подготовить рассказ и публично его изложить.
Для других важно «подтянуть» математику. На нашем курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, выучат таблицу умножения.
Курс Логическое мышление научит выстраивать причинно-следственные связи, решать задачки олимпиадного уровня, повысит IQ.
Кроме этого, решим частую проблему современных школьников — некрасивый почерк, неаккуратное «грязное» письмо на курсе Каллиграфии.
Для будущих школьников оптимальным станет комплексный экспресс-курс «К школе готов!» Подготовим ребенка к школе всего за один месяц!
Что получит ваш малыш:
- он/она поймёт и выучит алфавит;
- научится грамотно и уверенно читать;
- разовьет мелкую моторику для качественного письма; научится писать красиво и разборчиво;
- освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;
- развиваются память, внимание, мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.
Арсенал разнообразных курсов в Школе скорочтения и развития интеллекта настолько велик, что большинству родителей невольно хочется всё и сразу. Заблаговременное обращение к нашим специалистам для бесплатной диагностики позволит вам спланировать своё лето и попасть на нужный курс и в соответствующую группу.
Хорошо отдыхать, а отдыхать с пользой — еще лучше!
Мы набираем группы всего по три-шесть учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребенка.
Запись на бесплатную диагностику:
- тел. 8 (3852) 57-16-06
- сайт barnaul.turboread.ru
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