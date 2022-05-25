Отдых с пользой! Летний интенсив поможет ребенку развить память, внимание, мышление и учиться с удовольствием

Набор в летние группы в самом разгаре!

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина приглашает детей от 4 до 16 лет пройти бесплатное тестирование, чтобы стать участником летних тренингов.

Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Летом большинство курсов запущены в формате ИНТЕНСИВ. Это означает, что посещение одного тренинга займет не более двух недель, и времени отдохнуть останется достаточно.

Пройдя курс Скорочтение, дети не только отлично проведут время, тренируя при этом мозг, но и с легкостью осилят список литературы на лето.

Курс Развитие памяти научит ребенка быстро структурировать информацию с целью ее качественного запоминания. Приятным бонусом станет умение ребенка за 15 минут подготовить рассказ и публично его изложить.

Для других важно «подтянуть» математику. На нашем курсе НеМентальной арифметики дети поймут смысл арифметических действий, ускорят счёт в уме, выучат таблицу умножения.

Курс Логическое мышление научит выстраивать причинно-следственные связи, решать задачки олимпиадного уровня, повысит IQ.

Кроме этого, решим частую проблему современных школьников — некрасивый почерк, неаккуратное «грязное» письмо на курсе Каллиграфии.

Для будущих школьников оптимальным станет комплексный экспресс-курс «К школе готов!» Подготовим ребенка к школе всего за один месяц!

Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина Уникальные курсы повысят успеваемость ребенка. Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина

Что получит ваш малыш: он/она поймёт и выучит алфавит;

научится грамотно и уверенно читать;

разовьет мелкую моторику для качественного письма; научится писать красиво и разборчиво;

освоит устный счет и будет понимать смысл арифметических действий;

развиваются память , внимание , мышление и навыки учиться с радостью и удовольствием.

Арсенал разнообразных курсов в Школе скорочтения и развития интеллекта настолько велик, что большинству родителей невольно хочется всё и сразу. Заблаговременное обращение к нашим специалистам для бесплатной диагностики позволит вам спланировать своё лето и попасть на нужный курс и в соответствующую группу.

Хорошо отдыхать, а отдыхать с пользой — еще лучше!

Мы набираем группы всего по три-шесть учеников, что позволяет найти ключик к сердцу каждого ребенка.

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