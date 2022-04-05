Почему и зачем в России хотят вернуть 5-летнее высшее образование

1 Почему Милонов хочет вернуть пятилетку?

В обращении, пишет RT, Милонов пояснил: в России разгорается «дискуссия о правильности и эффективности Болонской системы образования». Она подразумевает две ступени обучения: бакалавриат и магистратуру.

Депутат отметил, что благодаря этой системе студенты могут продолжать в Европе образование, начатое в России. При этом признать отечественный диплом за границей — большая проблема.