Почему и зачем в России хотят вернуть 5-летнее высшее образование

В обращении, пишет RT, Милонов пояснил: в России разгорается «дискуссия о правильности и эффективности Болонской системы образования». Она подразумевает две ступени обучения: бакалавриат и магистратуру.
Депутат отметил, что благодаря этой системе студенты могут продолжать в Европе образование, начатое в России. При этом признать отечественный диплом за границей — большая проблема.
Виталий Милонов также добавил: многие сложнейшие профессии можно освоить только за 5 лет.
«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — написал он.
Собеседник RT заявил, что это поможет вузам качественнее готовить специалистов, а также сделает высшую школу более независимой и сохранит «вековое наследие российского и советского образования».