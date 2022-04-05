5 апреля
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Образование

Почему и зачем в России хотят вернуть 5-летнее высшее образование

Вернуть 5-летнее обучение в университете предложил депутат Госдумы Виталий Милонов. Соответствующее обращение он написал министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Подробнее об этом — в разборе altapress.ru.

Студент. Учеба.
Студент. Учеба.
СС0
1 Почему Милонов хочет вернуть пятилетку?

В обращении, пишет RT, Милонов пояснил: в России разгорается «дискуссия о правильности и эффективности Болонской системы образования». Она подразумевает две ступени обучения: бакалавриат и магистратуру.

Депутат отметил, что благодаря этой системе студенты могут продолжать в Европе образование, начатое в России. При этом признать отечественный диплом за границей — большая проблема.

2 Еще одна причина

Виталий Милонов также добавил: многие сложнейшие профессии можно освоить только за 5 лет.

Студент. Образование.
Студент. Образование.
СС0.

«В данной связи, учитывая коренные изменения последнего времени, прошу вас рассмотреть инициативу о возвращении отечественного высшего образования к традиционной пятилетней системе», — написал он.

3 А как поможет переход к 5-летней «вышке»?

Собеседник RT заявил, что это поможет вузам качественнее готовить специалистов, а также сделает высшую школу более независимой и сохранит «вековое наследие российского и советского образования».

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