Центр «Мой бизнес» создал каталог для бизнеса в сфере креативных индустрий

Креативные индустрии в РФ находятся в стадии активного развития и имеют большой потенциал. В августе 2023 года Президентом Российской Федерации В.В. Путиным было поручено определить на законодательном уровне понятия: «креативная экономика», «креативный кластер» и «креативные индустрии», а также определить перечень креативных индустрий. В этих целях разработан и принят Госдумой в первом чтении проект федерального закона «О развитии креативных (творческих) индустрий в Российской Федерации».

Руководитель Центра «Мой бизнес» Антон Слободчиков рассказывает об идее по разработке единого пространства для продвижения таких услуг и товаров в Алтайском крае:

«Впервые креативные индустрии мы собрали вместе на форуме «Мой креатив. Мой бизнес» в ноябре 2023 года. Тогда же наш центр выступил с предложением о создании онлайн площадки для общения и популяризации товаров и услуг предпринимателей креативных индустрий края. Такая площадка разработана и находится по адресу мойкреатив22.рф. Надеемся, что данная площадка станет точкой притяжения для предпринимателей и их клиентов».

Предприниматели и самозанятые в сфере креативных индустрий могут подать заявку и разместить свою продукцию и услуги на портале мойкреатив22.рф.

Работа над проектом. Источник: ru.freepik.com/автор/freepik

Направления, по которым принимаем заявки: мода, дизайн, фото и видео, музыка, событийная индустрия, медиа и сми, исполнительское искусство, художники и галереи, реклама и маркетинг, блогерство, архитектура и урбанистика, музеи, разработка ПО, локальные бренды, кино и анимация.

Воспользоваться услугой могут субъекты малого и среднего предпринимательства Алтайского края, данные о которых содержатся в реестре СМСП, и самозанятые граждане, зарегистрированные на территории Алтайского края.

Заявки принимаются на сайте мойкреатив22.рф

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Справка: Центр «Мой бизнес» реализует в крае национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», который инициировал Президент РФ и курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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