Профессия ветеринара: что нужно знать абитуриенту

Многие с детства мечтают о том, чтобы помогать животным. Некоторые выпускники принимают решение воплотить мечту в реальность и выбирают поступление на ветеринара . Что нужно знать о такой востребованной и интересной профессии, расскажем ниже.

Какие экзамены сдавать?

Сегодня абитуриенты могут выбрать два «набора» предметов:

биология, химия, русский язык;

биология, профильная математика, русский язык.

Важно внимательно изучить программу курса, по которой планируется обучение. Большинство ветеринарных факультетов делают упор на изучение сельскохозяйственных животных, хотя можно подобрать программу, больше ориентированную на домашних питомцев.

Какие навыки будут полезны?

Если в прошлом имеется опыт взаимодействия с животными, в будущем это станет хорошим подспорьем. Если его нет, можно попробовать свои силы в качестве помощника в ветклинике (некоторые небольшие центры берут младших ассистентов без опыта и образования).

Способность грамотно излагать свои мысли и убеждать — еще один нужный навык. Будущему ветеринару придется многое объяснять владельцам (например, как правильно кормить и когда прививать питомца). Часто убедить в чем-то человека гораздо труднее, чем вылечить животное.

Отсутствие брезгливости — еще одно важное требование. Тем, кому физически и психологически трудно переносить кровь, дурные запахи, грязь и прочее, работать с животными будет трудно, ведь часто они попадают к врачу в тяжелом состоянии (больные, после травмы и т.д.).

Где работать?

Вариантов, куда пойти работать с дипломом ветеринарного врача – масса. Приведем некоторые:

ветеринарная клиника;

сельскохозяйственное предприятие, ферма;

предприятие, выпускающее продукты питания (санитарный эксперт);

кинологическое подразделение полиции, армии;

лаборатория (расшифровка анализов, поступающих из ветеринарных клиник);

таможенная служба.

Ветеринар — сложная, ответственная, но при этом очень интересная работа. Те, кто в профессии давно, утверждают, что трудиться в этой сфере можно только по призванию и зову сердца. Специалисту предстоит выяснять, почему животное заболело, успешно побеждать те или иные патологии, контактировать с владельцами, а главное – постоянно учиться и совершенствоваться. Конечно, стоит быть готовым к грустным и печальным исходам, с которыми сталкивается каждый ветеринарный врач, но их в десятки раз меньше, чем счастливых.

Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования «Международная ветеринарная академия», ИНН 5027285909

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