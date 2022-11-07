Разбираемся в типах грамматических ошибок на консультации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Профессор кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики, д.фил.н. Галина Ануфриева раскроет секреты выполнения заданий, которые считаются одними из самых коварных и сложных — они связаны с поиском грамматических ошибок.
Консультация пройдёт в смешанном формате: очно в академии и дистанционно на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС в курсе «Школы больших возможностей» — это профориентационно-образовательный проект академии для старшеклассников.
Для очного и дистанционного участия необходимо зарегистрироваться.
Участие в проекте бесплатное.
Мы ждём школьников 10 ноября в 15.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, аудитория С303. Ссылка для дистанционного участия будет направлена в день проведения консультации.
По всем вопросам обращаться к специалисту Центра развития образования Евгении Шестаковой по тел.: 8 (3852) 503−489, e-mail: prof@alt.ranepa.ru, а также в группе проекта ВКонтакте.