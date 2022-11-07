Разбираемся в типах грамматических ошибок на консультации по подготовке к ЕГЭ по русскому языку

Преподаватели Алтайского филиала РАНХиГС продолжают готовить школьников к выпускным экзаменам. 10 ноября пройдёт очередная бесплатная консультация по подготовке к ЕГЭ по русскому языку.

Профессор кафедры медиакоммуникаций, русского языка и риторики, д.фил.н. Галина Ануфриева раскроет секреты выполнения заданий, которые считаются одними из самых коварных и сложных — они связаны с поиском грамматических ошибок.

Консультация пройдёт в смешанном формате: очно в академии и дистанционно на открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС в курсе «Школы больших возможностей» — это профориентационно-образовательный проект академии для старшеклассников.

Для очного и дистанционного участия необходимо зарегистрироваться.

Участие в проекте бесплатное.

Мы ждём школьников 10 ноября в 15.00 по адресу: г. Барнаул, ул. Партизанская, 187, аудитория С303. Ссылка для дистанционного участия будет направлена в день проведения консультации.