Россельхозбанк стал партнёром всероссийского проекта «Школьный агростартап»

Российский союз сельской молодёжи запустил конкурс «Школьный агростартап». Он проходит по программе от РССМ и Росмолодёжи «Кадры для села» при поддержке Россельхозбанка .

К участию приглашаются команды из учащихся школ Алтайского края и Республики Алтай в возрасте от 14 до 18 лет по бизнес-планированию по направлениям: «Растениеводство», «Животноводство», «Сельский туризм» и «Свободное направление». Конкурс пройдёт в 4 этапа, три из которых в дистанционном формате. Подать заявку на участие можно до 31 мая на сайте молодёжьсела.рф в разделе проекта «Школьный агростартап».

На первом этапе участники оформляют заявку на сайте с описанием своего бизнес-плана. Её отсмотрит профессиональное жюри из представителей органов власти, бизнес-структур в сфере агропромышленного комплекса, научного сообщества, отраслевых союзов и иных компетентных организаций.

На втором этапе доступен онлайн-курс по предпринимательству при участии профильных спикеров и организаций. Все слушатели, успешно освоившие онлайн-программу, смогут выгрузить именной электронный сертификат. На этом этапе команды формируют бизнес-планы для участия в региональном, третьем, этапе.

На третьем этапе конкурса экспертный совет оценивает заявки по следующим показателям:

экономическая эффективность проекта, обоснованность бизнес-плана, уровень проработки;

привязка к местности, использование уникального потенциала территории (с учётом специализации и возможностей кооперации);

привлечение инвестиций, господдержки, разнообразие привлекаемых источников и ресурсов;

оригинальность и перспективность бизнес-идеи для сельских территорий.

Российский союз сельской молодёжи запустил конкурс «Школьный агростартап». Источник: Россельхозбанк.

Более 100 участников смогут принять участие в очном финале конкурса в ноябре 2024 года. Им предстоит оригинально презентовать свой продукт, бизнес-план и логотип, а также пройти блиц-опрос от экспертов конкурса.

Победители получат дипломы и памятные призы от организаторов проекта. Кроме того, им подарят сельскохозяйственные теплицы и наборы необходимых для сельского бизнеса инструментов. Алтайский филиал Россельхозбанка и Российского союза сельской молодежи приглашают школьников к участию.

Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная).

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