РСХБ: поддержка образования в агросекторе — приоритетная задача.

На сегодняшний день технологии в сельском хозяйстве наукоёмкие и требуют специальных знаний и подготовки. Будущее российского АПК находится в руках молодых специалистов, которые обладают обширными познаниями не только в области агрономики или животноводства, но и в сфере современных технологий. В отрасль должны прийти перспективные школьники и студенты. Для того чтобы обеспечить высокий уровень образования будущих специалистов Россельхозбанк совместно с Министерством сельского хозяйства и Министерством просвещения, а также компанией «Иннопрактика» запускает несколько образовательных проектов, — отметила Елена Батурова.

В июле 2023 года запускается совместный пилотный проект — «Агроклассы». Школьники-участники этого проекта на платформе «Я в Агро» смогут в цифровом формате получать все начальные знания о технологиях в сфере сельского хозяйства, а преподаватели — обмениваться опытом. Такие проекты дают дополнительный цифровой толчок для дальнейшего развития агротеха.

Другой образовательной инициативой для школьников станет Всероссийская программная олимпиада, включающая в себя профессиональные треки: генетика, агрономика и робототехника, искусственный интеллект в агроиндустрии. В случае, если победители программной олимпиады по одному из этих направлений поступят в профильные агровузы, они смогут в течении первого года обучения получать финансовую поддержку и больше времени уделять исследованиям. В 2024-2025 гг. размер стипендии составит 15 тыс. рублей в месяц.

Для помощи в трудоустройстве молодых кадров Минсельхоз и Россельхозбанк в этом году уже запустили совместный инновационный проект —«Цифровой профиль студента». Данный профиль содержит полную информацию о карьерной подготовке студента: научных работах, статьях, стажировках и других активностях. Работодатель на основе этих данных сможет найти себе наиболее подходящих сотрудников по любому направлению. Тесная связка между вузом, работодателем и специалистом позволит обеспечить отрасль АПК новыми высококвалифицированными кадрами.

Дополнительную помощь молодым специалистам может оказать сервис на основе искусственного интеллекта «Карьерный навигатор» на цифровой платформе «Я в Агро». Нейросеть формирует подсказки для соискателей о том, какое образование, книги, ресурсы, курсы и стажировки могут помочь им развиваться в определенном профессиональном направлении. Более 100 крупнейших российских работодателей уже стали партнёрами сервиса.

АО «Россельхозбанк»