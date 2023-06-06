В актовом зале вуза собрались студенты 1 и 2 курсов всех факультетов вуза. Перед студентами выступил ректор Алтайского ГАУ Николай Колпаков, заместитель директора Алтайского регионального филиала Россельхозбанка Юрий Ревединский, начальник отдела по работе с клиентами микробизнеса филиала Наталья Куличенко и начальник отдела по работе с персоналом филиала Ольга Мистер. Представители банка рассказали о программах поддержки студентов на рынке труда в АПК, практиках и стажировках, стипендиальной программе РСХБ и возможностях платформы «Я в Агро». Кроме этого, сотрудники филиала пригласили на встречу со студентами успешных аграриев региона — клиентов банка Дениса Андреева и Евгения Поварова.

Нашим партнером Россельхозбанком создана специальная платформа, которая называется «Я в Агро». Интересы двух сторон работодателя и работника соединяются на современной цифровой площадке. Университет заинтересован в том, чтобы вы пользовались этой платформой. Через эту площадку и через вас мы хотели бы, чтобы как можно больше людей узнали об Алтайском государственном аграрном университете. Чтобы вы стали амбассадорами вуза, и амбассадорами банка, — сказал, обращаясь к студентам Николай Колпаков.

РСХБ рассказал студентам АлтГАУ о возможностях интернет-платформы «Я в Агро». Фото предоставлено Россельхозбанком.

Ольга Мистер рассказала о сотрудничестве вуза и филиала РСХБ, совместных проектах, количестве выпускников, работающих в банке и возможностях трудоустройства.

Наталья Куличенко познакомила с платформой «Я в Агро». Эта интернет-платформа была запущена Россельхозбанком в 2022 году. Сейчас на ней представлено более 14 тыс. вакансий в сфере сельского хозяйства от работодателей по всей России. Платформа успешно используется молодыми людьми, которые хотят работать в сфере АПК и узнавать больше об используемых в сельском хозяйстве технологиях, перспективах отрасли, профессиях будущего. Для абитуриентов на площадке доступна информация о 66 аграрных вузах и 77 колледжах с возможностью выбора направления обучения. На платформе также можно найти более 130 уникальных курсов для повышения квалификации и развития навыков.

Площадка «Я в Агро» стала открытием для студентов Алтайского ГАУ. Во время презентации многие из них пользовались возможностью моментально отсканировать QR-код и попасть на страницу резюме, свободных вакансий, производственных практик или допобразования.

Россельхозбанк проводит такие мероприятия среди студентов, чтобы у вас формировались свои знания и независимое мышление о том, что на сегодняшний день представляет собой единственный аграрный банк и какие услуги он предоставляет предприятиям агропромышленного комплекса. Мы пригласили сюда наших клиентов и хотели услышать от вас вопросы, которые есть к банку как работодателю, и к банку как одному из институтов экономики, а также к потенциальным работодателям. Не упускайте свой шанс, — напутствовал студентов Юрий Ревединский.

Я сам учился в аграрном университете — 20 лет назад это было. Такой агитации как сейчас — не было и таких возможностей не было. Сейчас не только Россельхозбанк и государство уделяют большое внимание развитию жизни в сельской местности, делаются доплаты на создание и развитие рабочих мест и инфраструктуры. Низкие ставки по сельской ипотеке. Многие востребованные специалисты получают у нас больше, чем в городе. Специалисты нам нужны, зарплаты хорошие, дополнительные бонусы, так что ждем и на практику, и на работу, — пригласил в свое хозяйство глава КФХ из пос. Дружба Алейского района Денис Андреев.

Вам надо поговорить со своими преподавателями, куда съездить, в какое хозяйство, что посмотреть, чему поучиться, пообщаться с руководителями хозяйств, узнать — а что им надо, каких работников они хотят. Какие ваши знания и умения потребуются на этой работе, а в какие аспекты вашей специальности надо более серьезно углубиться, пока идет обучение. Площадка «Я в Агро» вам в этом поможет. Сейчас в хозяйстве мы запускаем новый комплекс, техника вся новая, нужен зоотехник, ветеринар, покупаем недвижимость своим сотрудникам, стараемся, чтобы все дома были газифицированы. Но и от вас многое зависит. Главное — приезжайте, посмотрите, поговорите с людьми и оставайтесь работать, — пригласил ИП глава КФХ из Троицкого района Евгений Поваров.

Студенты задавали много вопросов, спектр которых был очень широк — от зарплат и дорог, до наличия школ, детских садов и допобразования для детей. Их интересовали и профессиональные моменты, связанные с породами скота, посевными площадями, урожаями в хозяйствах. На все из них были даны компетентные ответы.

Россельхозбанк активно поддерживает направление подготовки кадров в области АПК, реализуя различные мероприятия и программы для молодых специалистов. «День РСХБ» — одно из мероприятий, организуемых банком для студентов и выпускников, выбравших карьеру в агросфере. В 2023 году «Дни РСХБ» запущены на площадках 69 учебных заведений от Калининграда до Владивостока, входящих в стипендиальную программу Россельхозбанка.

АО «Россельхозбанк»