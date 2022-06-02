Сбербанк приглашает на День сибирского поля

Сбербанк является партнером данного мероприятия и принимает участие в проводимых обсуждениях ключевых тем отрасли. Также, будет организована точка присутствия Сбера — представители экосистемы выступят для участников мероприятия в качестве экспертов и расскажут о цифровизации агропромышленного комплекса, продуктах страхования для сельскохозяйственных предприятий, а также новых технологиях и сервисах для растениеводства и животноводства.

Помимо Сбера свою продукцию представят машиностроительные заводы и организации в сфере агроснабжения из Алтайского края, иных регионов и соседних государств. Посетители мероприятия смогут оценить современную сельскохозяйственную технику, увидеть различные виды семян, удобрений и вспомогательных биопрепаратов и многое другое.

Сергей Кузнецов,

заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк: