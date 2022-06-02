2 июня
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Образование

Сбербанк приглашает на День сибирского поля

29 и 30 июня на территории Сибирского агропарка в Павловском районе состоится традиционный «День сибирского поля».

День сибирского поля.
День сибирского поля.
ПАО Сбербанк

Сбербанк является партнером данного мероприятия и принимает участие в проводимых обсуждениях ключевых тем отрасли. Также, будет организована точка присутствия Сбера — представители экосистемы выступят для участников мероприятия в качестве экспертов и расскажут о цифровизации агропромышленного комплекса, продуктах страхования для сельскохозяйственных предприятий, а также новых технологиях и сервисах для растениеводства и животноводства.

Помимо Сбера свою продукцию представят машиностроительные заводы и организации в сфере агроснабжения из Алтайского края, иных регионов и соседних государств. Посетители мероприятия смогут оценить современную сельскохозяйственную технику, увидеть различные виды семян, удобрений и вспомогательных биопрепаратов и многое другое.

Сергей Кузнецов,
заместитель председателя Сибирского банка ПАО Сбербанк:

«Мы рады предложить предприятиям агропромышленного комплекса новые продукты, развивая экосистему для их потребностей. В частности, наши специалисты разработали сервис с автопилотом на базе искусственного интеллекта для сельскохозяйственной техники, позволяющий сокращать сроки уборочных работ и снижать расходы топлива, повышая при этом дневную выработку. Кроме того, помимо исконно банковских продуктов и программ страхования, мы предоставляем облачные сервисы, системы аналитики и прогнозирования, а также многое другое. Все самые современные разработки эксперты Сбера представят в рамках Дня сибирского поля 29 и 30 июня».

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