Сделки с недвижимостью под контролем специалистов

«Нужно ли платить налог при продаже квартиры?», «Какая сумма не облагается налогом при продаже недвижимости?», «За что нужно платить при получении земли в наследство?» — это только малая часть вопросов, которые клиенты задают риэлторам.
«Налоговое право — это сложно и одновременно очень интересно. Ошибки, которые совершаются в рамках налогового законодательства, проявляются не сразу, но могут дорого стоить клиентам. Специалист по недвижимости должен разбираться в основах гражданского, земельного и налогового права, чтобы сделки были максимально выгодными и прозрачными и для продавца, и для покупателя», — отметил модератор встречи Алексей Чесноков, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС.
Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров специалист по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус Елена Новикова рассказала о налогообложении при купле-продаже недвижимости в 2022 году, налоговых льготах и вычетах для семей с детьми.
Главный государственный инспектор отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Ольга Короткова обратила внимание риэлторов на новеллы земельного налога и налога на имущество физических лиц.
Начальник отдела налогообложения физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова затронула вопросы налогообложения при наследовании недвижимого имущества.
Начальник сектора ипотечного кредитования АО «Газпромбанк» Ирина Коршняк отметила особенности налогообложения при проведении сделок с использованием ипотечного кредита.
Адвокат Адвокатской палаты Алтайского края, общественный помощник в сфере налогообложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС Наталья Вегера осветила вопросы налоговой практики по сделкам с недвижимостью в нашем регионе.
Общение в рамках экспертной сессии ценно тем, что спикеры не только дали теоретическую информацию, но и привели реальные примеры и кейсы из собственной практики. У слушателей была возможность задать все интересующие вопросы и получить ответы из первых уст.
«Общение с ведущими в своей области экспертами, специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, учёными и практикующими юристами — уникальная возможность узнать из первых уст все тонкости изменения налогового законодательства. Информация, полученная в ходе работы сегодняшней сессии, даст возможность нашим специалистам проводить сделки на ещё более высоком уровне», — отметила Мария Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая, руководитель проекта корпоративного развития ООО «Проспект-Недвижимость».
Экспертная сессия «Налоговые аспекты профессиональной риэлтерской деятельности» вошла в комплекс мероприятий, повышающих квалификацию агентов и брокеров, которые совместно проводят Алтайский филиал Президентской академии и Союз риэлторов Барнаула и Алтая.
Осенью в академии стартует обучение по двум программам: «Специалист по операциям с недвижимостью (специалист по недвижимости — агент)» и «Специалист по операциям с недвижимостью (специалист по недвижимости — брокер)». Разработанные специально для риэлторов, они расширят их профессиональные компетенции и позволят по-новому взглянуть на свою профессию в условиях быстро меняющегося мира.