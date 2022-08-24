Сделки с недвижимостью под контролем специалистов

23 августа в Алтайском филиале РАНХиГС состоялась экспертная сессия для членов Союза риэлторов Барнаула и Алтая. Специалисты, работающие в сфере недвижимости, обсудили налоговые аспекты профессиональной риэлтерской деятельности.

«Нужно ли платить налог при продаже квартиры?», «Какая сумма не облагается налогом при продаже недвижимости?», «За что нужно платить при получении земли в наследство?» — это только малая часть вопросов, которые клиенты задают риэлторам.

«Налоговое право — это сложно и одновременно очень интересно. Ошибки, которые совершаются в рамках налогового законодательства, проявляются не сразу, но могут дорого стоить клиентам. Специалист по недвижимости должен разбираться в основах гражданского, земельного и налогового права, чтобы сделки были максимально выгодными и прозрачными и для продавца, и для покупателя», — отметил модератор встречи Алексей Чесноков, кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедрой частного права Алтайского филиала РАНХиГС.

Алексей Чесноков. Алтайский филиал РАНХиГС.

Аттестованный преподаватель Института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, дипломированный Международным Институтом профессиональных менеджеров специалист по дисциплинам «Финансовый менеджмент» и «Внутренний аудит», АССА ДипИФР-Рус Елена Новикова рассказала о налогообложении при купле-продаже недвижимости в 2022 году, налоговых льготах и вычетах для семей с детьми.

Главный государственный инспектор отдела налогообложения имущества УФНС России по Алтайскому краю Ольга Короткова обратила внимание риэлторов на новеллы земельного налога и налога на имущество физических лиц.

Начальник отдела налогообложения физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Алтайскому краю Ирина Смирнова затронула вопросы налогообложения при наследовании недвижимого имущества.

Экспертная сессия для членов Союза риэлторов Барнаула и Алтая. Алтайский филиал РАНХиГС.

Начальник сектора ипотечного кредитования АО «Газпромбанк» Ирина Коршняк отметила особенности налогообложения при проведении сделок с использованием ипотечного кредита.

Адвокат Адвокатской палаты Алтайского края, общественный помощник в сфере налогообложения Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Алтайском крае, доцент кафедры частного права Алтайского филиала РАНХиГС Наталья Вегера осветила вопросы налоговой практики по сделкам с недвижимостью в нашем регионе.

Общение в рамках экспертной сессии ценно тем, что спикеры не только дали теоретическую информацию, но и привели реальные примеры и кейсы из собственной практики. У слушателей была возможность задать все интересующие вопросы и получить ответы из первых уст.

Мария Ракина. Алтайский филиал РАНХиГС.

«Общение с ведущими в своей области экспертами, специалистами Управления Федеральной налоговой службы по Алтайскому краю, учёными и практикующими юристами — уникальная возможность узнать из первых уст все тонкости изменения налогового законодательства. Информация, полученная в ходе работы сегодняшней сессии, даст возможность нашим специалистам проводить сделки на ещё более высоком уровне», — отметила Мария Ракина, президент Союза риэлторов Барнаула и Алтая, руководитель проекта корпоративного развития ООО «Проспект-Недвижимость».

Экспертная сессия «Налоговые аспекты профессиональной риэлтерской деятельности» вошла в комплекс мероприятий, повышающих квалификацию агентов и брокеров, которые совместно проводят Алтайский филиал Президентской академии и Союз риэлторов Барнаула и Алтая.

Экспертная сессия для членов Союза риэлторов Барнаула и Алтая. Алтайский филиал РАНХиГС. Экспертная сессия для членов Союза риэлторов Барнаула и Алтая. Алтайский филиал РАНХиГС.

Осенью в академии стартует обучение по двум программам: «Специалист по операциям с недвижимостью (специалист по недвижимости — агент)» и «Специалист по операциям с недвижимостью (специалист по недвижимости — брокер)». Разработанные специально для риэлторов, они расширят их профессиональные компетенции и позволят по-новому взглянуть на свою профессию в условиях быстро меняющегося мира.