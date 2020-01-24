«Лучше бы вы занимались проституцией»: с какими трудностями столкнулись барнаульские бизнесмены, открывая школу в Шанхае

Жительница Алтайского края Юлия Турчинова открывала школы английского языка в Казахстане, России и Китае. Сейчас наиболее активно проект работает в Шанхае. Она рассказала altapress.ru о том, как ее «кинул» китайский партнер, спас «юрист Путина» и почему бизнес в Поднебесной чуть не довел до тюрьмы.

Бизнес-процессы не отлажены

Юлии Турчиновой — 32 года. Девушка окончила АлтГУ по специальности «переводчик с английского языка», а после этого продолжила обучение — в США маркетингу. Однако мечта преподавать английский ее никогда не оставляла.

В 2008 году Юлия переехала в Байконур. Она была уверена, что у нее не возникнет проблем с поиском работы, но все сложилось иначе. Три месяца она занималась частным репетиторством. Постепенно желающих учиться у нее становилось все больше.

Вместе с мужем они решили организовать языковой центр. Название Step Up выбрали спонтанно. На открытие офиса хватило тех средств, которые девушка заработала как частный репетитор. Вложения окупились уже на следующий месяц.

Школа английского языка Step Up. Анна Зайкова

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Сначала в школе работала только я. Потом мы с мужем узнали, что ждем ребенка, и решили нанять педагогов. Так я стала руководителем. Наш ежемесячный доход составлял около 100 тыс. рублей. При этом бизнес-процессы отлажены не были: бухгалтерия организована слабо, все работало хаотично.

Английский никому не нужен

Центр пришлось продать, так как Турчиновы решили переехать обратно в Алтайский край. В Барнауле Юлия поняла, что в городе жесткая конкуренция, а у их языкового центра нет уникальных бизнес-предложений. Поэтому решила открыть офис в Алейске. «Когда мы поделились нашей идеей со знакомыми, они сказали, что это просто безумие. Люди там бедные, и никому английский не нужен», — рассказывает она.

Юлия Турчинова. Анна Зайкова

Школу зарегистрировали как Международный центр тестирования PTF (Person test of English). Сейчас там обучается 180 школьников и дошкольников.

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Мы сделали большой центр. Арендовали помещение с огромным холлом и пятью кабинетами. Все оборудовали, закупили игрушки, мебель, сделали капитальный ремонт помещения. Пришлось взять кредит. Нам понадобилось полгода, чтобы выйти на минимальную прибыль.

Спустя полгода, Турчиновы продолжили экспансию в небольшие населенные пункты — открыли центр английского языка в ЗАТО Сибирский. Юлия отмечает, что были сложности — там практически нет офисных помещений. Сейчас в школе обучается около 170 учеников.

Школа английского языка Step Up. Анна Зайкова

«Основная сложность работы в провинциальных городах — донести до родителей понимание важности изучения языка их детьми», — рассказывает Турчинова.

Вложения в запуск центров в Алейске и ЗАТО Сибирском оказались скромными — 500 тыс. рублей. Это были деньги, полученные от продажи бизнеса в Казахстане.

В каждом доме по три пивнухи

В 2015 году Турчиновы все же открыли школу в Барнауле. По словам Юлии, офис стабильно работал в минус. Сначала они ориентировались на взрослую аудиторию, но быстро поняли, что это неудачное решение. «Родители готовы вкладывать деньги в детей, но не в себя. Помимо этого, у них не всегда есть свободное время», — объясняет она. Поэтому было принято решение сделать акцент на обучении детей.

Школа английского языка Step Up. Анна Зайкова

Сейчас в Барнауле работают две школы. Одну из них Турчиновы держат только из-за образовательной лицензии, которую получить не так просто.

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Одно из требований на получение образовательной лицензии — чтобы в радиусе одного километра не было пивнух. Сложность в том, что они везде. Особенно в новых районах, где живет большое количество семей с маленькими детьми.

Экспансия в Китай

Решение открыть школу в Китае было спонтанным. «Мы выбрали эту страну, потому что услуги по изучению английского языка там чрезвычайно востребованы. А Шанхай — это также круто, как и Нью-Йорк», — объясняет девушка.

Юлия Турчинова. vk.com/yuliastepup

Для того чтобы узнать специфику рынка, Юлия, ее муж, брат и его жена устроились в разные языковые центры преподавателями английского языка. Работали так полгода, а потом поняли, что могут сделать бизнес в разы эффективнее и дешевле.

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Открыть дело в Шанхае иностранцу не проблема, если это бизнес типа купи-продай. Мы зарегистрировались как консалтинговая компания. Думали: откроем маленький кабинетик в офисном центре, и будет счастье. На тот момент у нас было 800 тыс. рублей.

Уже за первые полгода набрали более 100 учеников, поэтому из маленького детского центра надо было создать большую компанию, которая полностью соответствует всем требованиям. Сначала о получении образовательной лицензии даже не задумывались. По законам Китая иностранец не может иметь даже долю в образовательной компании.

Юлия Турчинова. vk.com/yuliastepup

Турчиновы нашли китайского юриста, который пообещал, что за 200 тыс. рублей он решит проблему.

Жесткая конкуренция

В новое помещение (первый этаж ТЦ), которое соответствовало всем требованиям, пришлось вложить 14 млн рублей. В эту сумму вошли год аренды и ремонт. Требования к помещениям в Китае очень строгие. Например, для языковой школы может подойти только коммерческая недвижимость. В одном здании с ними работали пять конкурирующих организаций.

Школа работала без образовательной лицензии: юрист продолжал кормить обещаниями, но процесс не шел. У Турчиновой закрались сомнения.

Школа английского языка Step Up. Анна Зайкова

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Ежемесячно мы платили ему немалые деньги. Раньше небольшой офис вряд ли мог заинтересовать контролирующие органы, а теперь мы стали заметными. Я попросила юриста показать счет нашей компании, на который он должен был положить 1,5 млн рублей. Юрист назвал меня тупой иностранкой, и начался конфликт. В итоге у нас не оказалось ни образовательной лицензии, ни денег. По факту мы — иностранцы, нарушающие закон в Китае.

Большая часть документов компании была оформлена на юриста, в том числе и договор аренды помещения. «Мы решили разорвать с ним все отношения. А он заявил, что тогда я и все ученики окажутся на улице. Он мог это сделать легально — помещение его. На тот момент у нас было более 200 учеников», — рассказывает Турчинова.

Безвыходная ситуация

Проблем добавила ситуация, которая сложилась на рынке иностранных школ в Китае в июле 2019 года. 19 педагогов местной образовательной компании Education First арестовали за употребление наркотических средств.

Школа английского языка Step Up. Анна Зайкова

Во всех языковых школах начались проверки. Департамент образования заявил, что все образовательные центры, которые работают без лицензии, будут закрыты.

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Мы видели, как владельцев и ответственных лиц школ сажают в наручниках в полицейские машины, и поняли, что скоро эта волна дойдет и до нас.

Турчиновы обратились за помощью в российское консульство. Там им дали хорошего юриста, который «здоровается за руку с Путиным».

Юлия Турчинова. vk.com/yuliastepup

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Юрист мне сказал: «Лучше бы вы занимались проституцией. Мне было бы проще вам помочь».

Понимая, что ситуация безвыходная, бизнесмены решили продать компанию и уехать в Россию. Начали вести переговоры с крупными языковыми школами. На что услышали: решайте свои проблемы сами.

Турчиновы не смогли продать бизнес, поэтому закрыли школу, а деньги, которые уже взяли с учеников, решили отработать с помощью онлайн-уроков, а также дополнительных занятий в другой школе.

Проблемы с полицией

Однако такой вариант устроил не всех. «Кто-то из родителей написал заявление в полицию. Сказали, что мы убежали и забрали деньги. Хотя я всегда была на связи и недопонимания не было», — объясняет Юлия Турчинова.

Юлия Турчинова. vk.com/yuliastepup

Большинство родителей оказалось на стороне Турчиновых. Один из них — крупный бизнесмен — взял на себя обязательства решить вопрос с лицензией и полицией.

Юлия Турчинова,

директор языкового центра Step Up:

Мы подписали с ним договор о партнерстве, а затем рискнули вернуться в Китай. Это было смелым шагом, потому что я находилась в списке иностранных аферистов. Когда мы прилетели, у меня был 4-часовой допрос в полиции. На этот раз они приняли мою сторону. С нас сняли все обвинения и разрешили работать.

В начале февраля 2020 года Юлия Турчинова планирует открыть вторую школу в Шанхае.

Несколько фактов о Step Up в Шанхае