Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле: Родители школьников, август — время действовать

В августе немного грустно прощаться с летом, немного тревожно от приближающегося учебного года. Готов ли дошкольник к школе? Справится ли школьник с новыми требованиями в более старшем классе?

Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Барнаульская Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина предлагает взять на себя решение этих вопросов. Поможем детям от 4 до 17 лет и их заботливым родителям.

От вас требуется лишь записаться на бесплатную диагностику, где квалифицированный педагог-тренер определит уровень подготовки дошкольника к школе, а у школьников выявит пробелы в знаниях, способные помешать обучению в новом учебном году. Далее вашему ребёнку будет подобран соответствующий экспресс-тренинг из 10 занятий:

Алфавит (учим буквы).

Обучение чтению (учим читать детей, знающих буквы).

Техника чтения (корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным).

Чтение словами (помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного).

Скорочтение (эффективная обработка информации с полным её запоминанием).

Память (овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства).

Каллиграфия (улучшится качество почерка и осанка).

Логическое мышление (ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ).

Таблица умножения (дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения).

Устный счёт (дети полюбят математику).

Орфографическая зоркость (грамотное письмо для учеников 1–2 классов).

Занятия в Школе скорочтения. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Также в августе открыт набор в группы комплексного развития. Предшкола: Чтение + развитие речи Математика + логика Письмо + грамота Расписание: 1 раз в неделю с сентября по май. Количество детей в группе: от 2 до 6 человек.

Занятия в Школе скорочтения. Фото: Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина.

Мы заинтересованы в успехе вашего ребёнка! А вы?

Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.

Запись по тел. 57-16-06 или на сайте https://barnaul-1.turboread.ru/

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