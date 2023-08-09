Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина в г. Барнауле: Родители школьников, август — время действовать

Барнаульская Школа скорочтения и развития интеллекта по методике Шамиля Ахмадуллина предлагает взять на себя решение этих вопросов. Поможем детям от 4 до 17 лет и их заботливым родителям.
От вас требуется лишь записаться на бесплатную диагностику, где квалифицированный педагог-тренер определит уровень подготовки дошкольника к школе, а у школьников выявит пробелы в знаниях, способные помешать обучению в новом учебном году. Далее вашему ребёнку будет подобран соответствующий экспресс-тренинг из 10 занятий:
- Алфавит (учим буквы).
- Обучение чтению (учим читать детей, знающих буквы).
- Техника чтения (корректируем ошибки чтения, чтение станет осмысленным).
- Чтение словами (помогаем перейти от слогового чтения к чтению целым словом, увеличиваем скорость чтения без потери понимания прочитанного).
- Скорочтение (эффективная обработка информации с полным её запоминанием).
- Память (овладение мнемотехниками для запоминания чисел, стихотворений, иностранных слов и др.; подготовка докладов, основы ораторского мастерства).
- Каллиграфия (улучшится качество почерка и осанка).
- Логическое мышление (ребёнок научится рассуждать, строить логическую цепочку своих мыслей, повысит средний балл IQ).
- Таблица умножения (дети научатся не только умножать, но и делить, а также решать уравнения).
- Устный счёт (дети полюбят математику).
- Орфографическая зоркость (грамотное письмо для учеников 1–2 классов).
Предшкола:
Чтение + развитие речи
Математика + логика
Письмо + грамота
Расписание: 1 раз в неделю с сентября по май.
Количество детей в группе: от 2 до 6 человек.
Мы заинтересованы в успехе вашего ребёнка! А вы?
Курсы подбираются на бесплатном индивидуальном тестировании.
Запись по тел. 57-16-06 или на сайте https://barnaul-1.turboread.ru/
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