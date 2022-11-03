3 ноября
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Образование

Сила в тебе: онлайн-курс для школьников проведут на платформе Алтайского филиала РАНХиГС

Уметь поддержать себя в трудную минуту или в моменты неудач, найти необходимый ресурс для дальнейших действий на пути к поставленной цели — этими качествами обладает далеко не каждый, но все могут их приобрести.

Алтайский филиал РАНХиГС

Профориентационно-образовательный проект «Школа больших возможностей» и Психологический центр Алтайского филиала РАНХиГС подготовили для школьников онлайн-курс «Сила в тебе». Он поможет выявить сильные стороны личности и найти точки роста. В рамках курса мы будем формировать способы самоподдержки, самоанализа и эффективного взаимодействия.

Курс пройдет с 8 по 22 ноября на Открытой платформе Алтайского филиала РАНХиГС.

Для участия нужно пройти регистрацию. Если у вас нет учётной записи, её необходимо создать.

Участие в проекте бесплатное.

По всем вопросам обращаться к специалисту Центра развития образования Евгении Шестаковой по тел.: 8 (3852) 503−489, e-mail: prof@alt.ranepa.ru, а также в группе проекта ВКонтакте.


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