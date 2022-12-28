«Синергия» бесплатно обучает программированию старшеклассников Алтайского края

Более 700 школьников Алтайского края принимают участие в проекте «Код будущего» от Минцифры РФ и бесплатно изучают программирование в Университете «Синергия» .

Проект направлен на то, чтобы помочь ученикам 8−11 классов подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, определиться с выбором будущей профессии. Ребята смогут участвовать в профильных олимпиадах и хакатонах. Программа «Кода будущего» разрабатывалась с учетом пожеланий реальных работодателей. Старшеклассники изучают работу с языками JavaScript (Джаваскрипт), Java (Джава), Python (Пайтон), С++ (Си++) и PHP (Пи-Эйч-Пи). Также они постигают основы создания мобильных и компьютерных приложений.

Обучение уже стартовало и продлится до ноября следующего года synergyacademy.com/itshool2022. Помимо полезных навыков, школьники получат возможность продолжить обучение в университетах, участвующих в проекте. В «Синергии» можно будет поступить на факультет «Программирование» или в колледж при вузе. Также будущим выпускникам помогут с поиском работы.

По словам ректора «Синергии» Артема Васильева, пилотный проект «Код будущего» запустился в 2021 году. Тогда в нем участвовали лишь 10 регионов. Однако федеральная программа «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» ставит перед проектом большие цели. Планируется, что к 2030 году будут обучаться уже 1,2 миллиона человек.