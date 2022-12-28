«Синергия» бесплатно обучает программированию старшеклассников Алтайского края

Проект направлен на то, чтобы помочь ученикам 8−11 классов подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ, определиться с выбором будущей профессии. Ребята смогут участвовать в профильных олимпиадах и хакатонах. Программа «Кода будущего» разрабатывалась с учетом пожеланий реальных работодателей. Старшеклассники изучают работу с языками JavaScript (Джаваскрипт), Java (Джава), Python (Пайтон), С++ (Си++) и PHP (Пи-Эйч-Пи). Также они постигают основы создания мобильных и компьютерных приложений.
Обучение уже стартовало и продлится до ноября следующего года synergyacademy.com/itshool2022. Помимо полезных навыков, школьники получат возможность продолжить обучение в университетах, участвующих в проекте. В «Синергии» можно будет поступить на факультет «Программирование» или в колледж при вузе. Также будущим выпускникам помогут с поиском работы.
По словам ректора «Синергии» Артема Васильева, пилотный проект «Код будущего» запустился в 2021 году. Тогда в нем участвовали лишь 10 регионов. Однако федеральная программа «Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли» ставит перед проектом большие цели. Планируется, что к 2030 году будут обучаться уже 1,2 миллиона человек.
— В течение ближайшего года мы намерены помочь тысячам школьников по всей стране пройти раннюю профориентацию. Подготовка квалифицированных кадров для ИТ-отрасли имеет огромное значение на фоне вызовов, стоящих перед российской экономикой. Необходимо проводить масштабную работу по импортозамещению иностранного софта и занимать рыночные ниши, освободившиеся после ухода из страны зарубежных ИТ-компаний. Я уверен, что начинающие айтишники, которые получат ценные знания и навыки на наших курсах, станут основой цифрового суверенитета России, — отметил Артем Васильев.
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