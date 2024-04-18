«Тренер по бережливому производству»: стартовал прием заявок на федеральный конкурс

Приём заявок на федеральный конкурс «Тренер по бережливому производству – 2024. Применяй. Обучай. Совершенствуй» проводится до 27 мая. Организатором конкурса выступает АНО «Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда» для поддержки системного обучения по программам бережливого производства на предприятиях-участниках национального проекта «Производительность труда».

Важно отметить, что федеральный конкурс проходит уже в третий раз и позволяет участникам заявить о себе в экспертном сообществе, обменяться полезным опытом и запланировать пути профессионального развития.

За время реализации нацпроекта в Алтайском крае подготовлено более 130 внутренних тренеров и инструкторов по бережливому производству. Из них силами Регионального центра компетенций – 79 человек. Все они являются потенциальными участниками конкурса. Кроме того, напомню, сотрудники алтайских предприятий ежегодно принимают участие в этом конкурсе, и в 2022 году руководитель проектов по развитию производственной системы ООО «Сибэнергомаш – БКЗ» Алексей Скворцов стал одним из 13-ти финалистов конкурса, – подчеркивает руководитель регионального центра компетенций Алтайского края Александр Вагенлейтер.

Участники конкурса продемонстрируют свои возможности и навыки в трех номинациях:

тренер по бережливому производству на предприятии-участнике нацпроекта;

система обучения бережливому производству;

тренер РЦК.

Финалисты встретятся в Москве 15 августа, в Академии производительности ФЦК. Чтобы победить, они продемонстрируют самостоятельно разработанный мастер-класс и навыки проведения презентаций.

СПРАВКА

Национальный проект «Производительность труда» имеет главной целью обеспечение роста производительности труда на средних и крупных предприятиях базовых несырьевых отраслей экономики (обрабатывающее производство; строительство; транспортировка и хранение; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, торговля, туризм).

Самое важное - в нашем Telegram-канале