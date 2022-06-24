Цифровые технологии в музейной деятельности будут изучать в Алтайском государственном институте культуры

На этой неделе в Алтайском государственном институте культуры началась приемная кампания. В первые дни приема документов в институт было подано более 200 заявлений от выпускников школ и колледжей прошлых лет. Сотрудники приемной комиссии АГИК уже готовы к большому наплыву абитуриентов, успешно сдавших ЕГЭ и получивших аттестаты и дипломы.

В 2022 году в институте увеличено количество бюджетных мест на 20 процентов, впервые за последние годы выделены бесплатные места на направления подготовки — «Дизайн», «Интернет коммуникации и веб-дизайн», «Музыкальная педагогика». А всего на первый курс будут приняты свыше 500 студентов для обучения, как за счет средств федерального бюджета, так и по договорам с оплатой стоимости, по всем уровням и 35 программам высшего образовании.

Традиционно приоритетными для АГИК являются творческие направления подготовки (специальности). В числе наиболее востребованных в течение последних лет остаются «Социально-культурная деятельность», «Режиссура театрализованных представлений и праздников», «Актерское искусство» и «Хореография». Различные художественные направления: «Дизайн среды», «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы», «Художественная роспись», «Художественный текстиль», «Графика» — привлекают внимание абитуриентов возможностью реализовать творческий потенциал.

Абитуриенты, поступающие на творческие направления, кроме ЕГЭ, должны выдержать творческие и профессиональные вступительные испытания. Подготовка к их сдаче начнется с 1 июля — для абитуриентов стартуют подготовительные курсы по всем специальностям, а сами экзамены — 15 июля, до этого числа абитуриенты могут подать заявление на участие в конкурсе.

Гуманитарные направления подготовки в 2022 году пополнились новыми профилями — «Цифровые технологии в библиотечно-информационной деятельности», «Цифровые технологии в музейной деятельности», «Менеджмент музейно-туристической деятельности». Это связано с тем, что в современном обществе все большую актуальность приобретает цифровизация мирового культурного наследия, обеспечение доступа к ресурсам и услугам библиотек, музейным коллекциям и выставочным проектам в режиме 24/7 из любой точки земного шара. В связи с этим институт разработал образовательные программы подготовки современных специалистов библиотечного и музейного направлений, в которых приоритетное внимание направлено на формирование у студентов цифровых и коммуникативных компетенций. Прием на эти профили, а также на «Туризм», «Социально-культурная деятельность», «Документоведение и архивоведение», «Интернет-коммуникации и веб-дизайн» ведется по результатам ЕГЭ, прием заявлений продлится до 25 июля, а на заочную форму обучения — до 30 июля.

Абитуриенты, имеющие среднее профессиональное и высшее образование могут поступать на основании вступительных испытаний, проводимых институтом самостоятельно (тестирование по общеобразовательным и профильным предметам), результаты ЕГЭ для них не являются обязательными.

Алтайский государственный институт культуры проводит прием на целевое обучение для подготовки кадров в сфере культуры, искусства и образования. Для целевиков действует отдельный конкурс, существует гарантия последующего трудоустройства.